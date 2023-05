Aktion Stadtradeln: Eurasburger radeln fürs Klima – Preis für die meisten Kilometer

Von: Rudi Stallein

Ab Samstag läuft das „Stadtradeln“: Dabei sind auch die Eurasburger. Anmeldung einfach übers Internet © Tobias Hase/dpa

Stadtradeln kann man auch auf dem Land. Das zeigt die Gemeinde Eurasburg kommenden Samstag bei der Fahrrad-Aktion. Für die meisten Kilometer gibt es sogar einen Preis.

Eurasburg – Der Förderverein für Tourismus Beuerberg-Eurasburg möchte möglichst viele Gemeindebürgerinnen und -bürger zur Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ bewegen. Ab dem kommenden Samstag, 6. Mai, sind wie berichtet die Bürgerinnen und Bürger auch im Landkreis dazu aufgerufen, für den Klimaschutz in die Pedale zu treten.

Dabei ist der Name der vor 15 Jahren ins Leben gerufenen Aktionen etwas irreführend: Denn nicht nur Städte sind daran beteiligt, sondern auch die Kommunen in der Region. Zum Beispiel Eurasburg. Der dortige Tourismusverein animiert dazu, bis zum 26. Mai, dann endet die Aktion, fleißig Kilometer mit dem Drahtesel zu sammeln, wie Rosi Ertl vom Tourismusverein mitteilt.

Wer mitmachen möchte, meldet sich einfach übers Handy oder Internet auf der Homepage www.stadtradeln.de/eurasburg an. Dort kann er entweder als Einzelperson starten, ein neues Team anmelden oder sich einem bestehenden Team anschließen. Derzeit sind bereits vier Mannschaften für die Gemeinde angemeldet.

Tourismusverein Eurasburg: Stadtradeln mit Preis für den Sieger

Um den Anreiz noch ein bisschen zu erhöhen, hat der Tourismusverein als Schmankerl drei Preise ausgelobt, die ausschließlich unter den Teilnehmern aus Eurasburg „ausgeradelt“ werden. Wer am Ende die meisten Kilometer auf dem Tacho stehen hat, erhält eine Packtasche fürs Bike. Der oder die Zweitplatzierte darf bei Fahrrad Oswald in Wolfratshausen ein E-Bike für einen Tag kostenlos mieten. Platz drei wird mit einem Reinigungs- und Service-Set belohnt – was nach 21 Tagen Stadtradeln sicher von Nutzen ist.

