A 95: BMW eines Eurasburgers brennt komplett aus

Ein vier Jahre alter BMW X3 ist am Donnerstag auf der A 95 komplett ausgebrannt. Der Fahrer, ein Eurasburger, blieb zum Glück unverletzt.

Eurasburg – Ein vier Jahre alter BMW X3 ist am Donnerstag auf der A 95 komplett ausgebrannt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 30 000 Euro, der an der Fahrbahn auf 6000 Euro. Böschung und Seitenstreifen verbrannten auf einer Fläche von circa 60 Quadratmetern. Der Fahrer, ein Eurasburger, blieb zum Glück unverletzt.

Der 39-Jährige war gegen 17.30 Uhr in Richtung München unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Fürstenried ging der Motor aus. Augenblicke später quoll Rauch aus dem Motorraum. „Geistesgegenwärtig machte der Fahrer alles richtig“, so die Verkehrspolizei (VPI) Weilheim. Er sei sofort auf den Seitenstreifen gefahren, habe gebremst und den Wagen verlassen. „Minuten später befand sich das Fahrzeug im Vollbrand.“

Stau auf A95: Vier Jahre alter BMW X3 steht in Flammen

Die A 95 wurde in Richtung München komplett gesperrt. Starker Rauch und ungünstiger Wind sorgten dafür, dass die Wohnblöcke westlich der Autobahn in schwarzem, giftigem Rauch lagen. Die Anwohner wurden per Radiodurchsage aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Aufgrund der aktuell herrschenden Trockenheit standen Grünstreifen und Böschung bald in Flammen. Die verständigte Feuerwehr brachte das Feuer am BMW schnell unter Kontrolle. Eine weitere Einheit löschte den Böschungsbrand.

Aufgrund der Vollsperrung bildete sich ein Rückstau von bis zu vier Kilometern Länge. Beamte in einem Streifenfahrzeug sicherten das Stauende auf dem Seitenstreifen mit Blaulicht und Warnblinker ab. Nach dem ersten Löschen wurde der Verkehr auf der linken von drei Spuren vorbeigeführt. Im Anschluss wurde auch der mittlere Fahrstreifen freigegeben.

