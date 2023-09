Toyota überschlägt sich: 51-jähriger Fahrer verletzt - Ursache unklar

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Vorlage Polizeimeldung Online © Carsten Rehder/dpa; Jannis Gogolin (Kollage)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochmorgen. Ein Auto überschlug sich zwischen Eurasburg und Achmühle. Warum? Das ermittelt die Polizei.

Eurasburg - Mit leichten Verletzungen hat ein 51 Jahre alter Eglinger am Mittwochmorgen einen Unfall überstanden. Laut Polizeibericht war der Mann mit seinem Pkw gegen 6.45 Uhr auf der Staatsstraße 2370 zwischen Eurasburg und Achmühle unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Toyota von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen.

Aktuelle Nachrichten aus Eurasburg lesen Sie hier.

Toyota überschlägt sich auf Staatsstraße: 51-Jähriger Fahrer verletzt

Der leicht verletzte Eglinger konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte den 51-Jährigen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Am Toyota entstand Totalschaden in Höhe von rund 9000 Euro, bilanziert die Pressesprecherin und stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Wolfratshausen, Christina Loy.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)