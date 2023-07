Mann (20) verliert Kontrolle über Pkw: VW kollidiert mit Baum - und wird zurück auf Straße geschleudert

Von: Peter Borchers

Nach einem Unfall musste die St2370 am Freitagmorgen wegen Bergungsarbeiten für 30 Minuten gesperrt werden. © picture alliance/dpa | Stefan Puchner (Symbolbild)

Am frühen Freitagmorgen war ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2370 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen.

Eurasburg - Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 20-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Weilheim-Schongau in seinem VW am frühen Freitagmorgen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den mittelschwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Unfall bei Eurasburg: Rettungswagen vor Ort - Feuerwehr im Einsatz

Der 20-Jährige war gegen 1 Uhr früh auf der Staatsstraße 2370 von Beuerberg kommend in Richtung Penzberg unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, mit dem Baum kollidierte und wieder zurück auf die Straße geschleudert wurde.

Die St2370 musste wegen der Bergungsarbeiten für 30 Minuten gesperrt werden. Am VW des Unfallverursachers entstand Totalschaden in Höhe von circa 10 000 Euro, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Neben einem Rettungswagen und First Responder war die Beuerberger Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften im Einsatz. peb

