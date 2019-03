Warum‘s in Eurasburg jetzt heißt: Wachsam sein!

Eurasburg bekommt heuer einen neuen Maibaum. Vorausgesetzt, die Burschen und Madl sind in den kommenden Wochen wachsam.

Eurasburg– Ausgerechnet an einem Freitag, den 13., schlug im April 2018 der Blitz in den Eurasburger Maibaum ein. Der Schaden war so groß, dass die Feuerwehr den 32 Meter hohen Baum Stück für Stück abtragen musste (wir berichteten). Knapp ein Jahr später ist die Trauer über den Verlust vergessen. Der Eurasburger Burschenverein fand im Revier der Bayerischen Staatsforsten einen prächtigen Ersatz, der seinen Vorgänger sogar noch um fünf Meter überragt. „Die Fichte wurde schon Mitte Januar umgeschnitten“, berichtet Andreas Mair, Vize-Chef des Burschenvereins. Einen Stifter gab es nicht. Wie viel der Baum gekostet hat, wollte Mair nicht verraten.

Am Samstag mussten die Helfer früh aus den Federn. Um 7 Uhr morgens befestigten die Maiburschen und -madl den Stamm am Traktor. Der Transport ging schneller als erwartet vonstatten. Schon am späten Vormittag erreichte der von der Eurasburger Blasmusik angeführte Tross die neben der Grundschulturnhalle gelegene Wachhütte. Nach getaner Arbeit ließen sich die Helfer Würstl und kühle Getränke schmecken.

Nun gilt es, vor allem auf Unwetter und Diebstahlsversuche vorbereitet zu sein. „Der Baum wird jeden Tag und jede Nacht bewacht“, verspricht Mai-Madl Veronika Lohner. Zudem muss der Baum noch geschliffen und bemalt werden. „Das geschieht unter der Woche meist nach Feierabend oder am Wochenende“, erklärt Lohner. Selbstverständlich wird auch jedes Wochenende eine Feier vor der nagelneuen Wachhütte organisiert. Geplant ist unter anderem eine Goaßnmaß-Wach.

Muskelkraft ist am 1. Mai gefragt, wenn die Burschen morgens den Baum auf dem Dorfplatz aufstellen. „Die Tradition sagt, dass er erst im Mai aufgestellt werden darf, ansonsten wäre es ein Aprilbaum“, witzelt Lohner. Sobald der Baum steht, werden die Arbeiter und Zuschauer mit einem Frühschoppen belohnt. Gegen 14 Uhr findet schließlich der traditionelle Maitanz statt. ph