Zehn Jahre Kinderchor „Singglöckchen“ – Darum ist Hüpfen, Klatschen, Finger-Schnippen so wichtig

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Und jetzt im Takt schnippen: Christa Albrecht und die „Singglöckchen“ bei der Probe. © sh

Der Beuerberger Kinderchor singt unter der Leitung von Christa Albrecht seit einem Jahrzehnt. Das Singen lerne Albrecht auf dem heimischen Bauernhof.

Beuerberg – „Musik“, wusste bereits der chinesische Philosoph Konfuzius, „erzeugt eine Art Vergnügen, auf das die menschliche Natur nicht verzichten kann.“ Diese Erfahrung machte Christa Albrecht bereits als Kind. Auf dem Bauernhof ihrer Eltern in Frauenreuth bei Glonn im Landkreis Ebersberg wurde während der Arbeit eigentlich ständig gesungen. „Irgendwie ging dann alles leichter von der Hand“, erinnert sich die 61-Jährige. Seit zehn Jahren leitet sie mit den „Singglöckchen“ ihren eigenen Kinderchor.

„Mein Mann kommt aus Degerndorf, und wir wollten hier in der Gegend bleiben“, erzählt Albrecht. In Beuerberg fand das Paar ein neues Zuhause, und Albrecht schrieb sich in den ortsansässigen Chor ein. „Dort bekam ich mit, dass unser damaliger Pfarrer Mario Friedl den Chorleiter fragte, ob er sich nicht den Aufbau eines Kinderchors vorstellen könnte.“ Als dieser aber absagte, sprang Albrecht ein. „Ich bot meine Dienste an – und Pfarrer Friedl gab mir freie Hand.“

Die Beuerbergerin kommunizierte die Suche nach jungen Sängern in der Schule und im Gemeindeblatt. Allerdings: „Das erste Jahr war alles andere als toll.“ Denn schnell merkte sie, dass das Singen mit Kindern ganz anders ist als mit Erwachsenen. Ich wusste zum Teil nicht, wie ich es anpacken soll, um die Kinder zu begeistern“, sagt Albrecht heute selbstkritisch. Doch die Flinte ins Korn werfen, das kam auch nicht in Frage. Im Gegenteil. Albrecht absolvierte an der Musikakademie eine zweijährige Ausbildung, um das notwendige Rüstzeug zu bekommen.

Gestische Singleitung: „So lernen sie, den Rhythmus besser zu erfassen“

Für Kinder sei es wichtig, sich beim Singen bewegen zu können. „Klatschen, mit den Fingern schnippen oder, wenn es passt, auch einmal hüpfen. So lernen sie, den Rhythmus besser zu erfassen. Abgesehen davon kommt das ihrem Bewegungsdrang entgegen.“ Gestische Singleitung nennt man diese Lehrmethode. Die „Singglöckchen“ treffen sich jeden Donnerstag ab 16 Uhr im Beuerberger Pfarrheim – nur in den Ferien nicht.

Mittlerweile gehören dem Chor rund 25 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren an. „Im Prinzip sind es zwei Chöre, denn außer bei Konzerten kann man einen 14-Jährigen schlecht mit einem Fünfjährigen zusammen singen lassen.“ Den Namen „Singglöckchen“ haben sich übrigens die Kinder selbst ausgedacht. Schließlich brauchte der Chor einen Namen, um beispielsweise in Gottesdiensten angekündigt zu werden. „Zuerst wollten sie etwas mit Blumen, dann sind wir auf Glöckchen gekommen. Daraus wurde dann Singglöckchen.“

Apropos Ankündigung: Neben Taufen, Hochzeiten, Kinderkrippenfeiern und anderen kirchlichen Anlässen gibt der Chor möglichst einmal pro Jahr ein Konzert oder bringt ein Singspiel zur Aufführung. Die Kinder überlegen im Vorfeld, wozu die Spenden verwendet werden sollen. Albrecht: „Wir suchen dann gezielt Projekte aus.“ So sangen die kleinen Musiker bereits für die Klinikclowns oder unterstützten ein Kinderhospiz.

