In den Gegenverkehr gekracht ist ein 28-jähriger Eberfinger auf der Staatsstraße 2064. Eine Unfallbeteiligte wurde dabei leicht verletzt.

Eurasburg – Laut Polizeibericht fuhr der Eberfinger am Sonntag gegen 12 Uhr von Beuerberg in Richtung Königsdorf. Vor ihm fuhr eine 78-jährige Eurasburgerin mit ihrem Dacia, die er nach Hofstätt überholen wollte. Dabei übersah der Eberfinger jedoch eine 35-jährige Kemptenerin, die ihm mit ihrem Opel entgegenkam. Die Allgäuerin versuchte laut Polizeibericht noch auszuweichen, einen seitlichen Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht mehr vermeiden. Die Beifahrerin des Unfallverursachers, eine 18-Jährige aus Eberfing, trug leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte sie ins Wolfratshauser Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro.