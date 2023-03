Zwei Landwirte preschen vor: Erste PV-Freiflächenlange für Eurasburg geplant

Von: Rudi Stallein

Eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage wollen zwei Landwirte nahe der Recycling-Anlage der WGV in Quarzbichl errichten. (Symbolfoto) © archiv

Der Eurasburger Gemeinderat will eine große PV-Anlage in Quarzbichl. Es gibt breite Zustimmung für die Idee zweier Landwirte - aber das Verfahren zieht sich.

Eurasburg – Das Vorhaben stieß auf breite Zustimmung im Gemeinderat: Auf einer 3,2 Hektar großen, derzeit landwirtschaftlich genutzten Wiese nahe der Quarzbichler WGV-Recycling-Anlage wollen zwei Landwirte eine Photovoltaik-Freiflächen-Anlage errichten. In der Sitzung am 8. Dezember 2020 hatte das Gremium die Verwaltung beauftragt, das erforderliche Bebauungsplanverfahren in Gang zu setzen. Knapp zweieinhalb Jahre später liegt ein erster Entwurf vor.

Manch einem Gemeindevertreter dauert das zu lange. „Es wundert mich, dass solche Vorgaben kommen“, bemängelte Grünen-Rat Hans Urban einige Punkte im Plan und regte zur Eile an. „Man sollte in die Gänge kommen und nicht drei Jahre mit der Erstellung des Bebauungsplans verbringen.“ „Total irritiert“ war Maria Urban. Sie hält „den Bebauungsplan für total übertrieben und realitätsfremd“ und kritisierte ebenfalls den langsamen Prozess. „Wenn man durch das Hopfengebiet an der A9 fährt, dann sieht das alles einfacher aus. Warum ist bei uns alles kompliziert?“, monierte die CSU-Vertreterin.

PV-Anlage wird zur Hängepartie: Alleine artenschutzrechtliche Prüfung dauert schon ein Jahr

„Allein die artenschutzrechtliche Prüfung dauert ein Jahr“, erklärt Bauamtsleiter Joseph Wodak im Gespräch mit unserer Zeitung. Zudem sei es nicht einfach gewesen, ein Planungsbüro zu finden. Aber die Tatsache, dass das Wasserwirtschaftsamt Weilheim und die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt frühzeitig in die Planung eingebunden gewesen seien, ermögliche nun, dass das Bauleitplanverfahren schneller durchgeführt werden und somit Zeit wieder reingeholt werden könne.

Viel diskutiert wurde über die Höhe der aufgeständerten Module, die nun auf maximal vier Meter festgelegt wurde. Dies ist im Sinne des Antragstellers, der die im Vorentwurf eingetragene maximale Höhe von drei Metern als zu niedrig moniert hatte. „Das ist zu wenig“, sagt Landwirt Josef Günthner junior. Er bewirtschaftet die betreffende Wiese zwischen Wertstoffhof und Loisach gemeinsam mit dem Beuerberger Landwirt Johann Höck und will darauf später eventuell „Schafe weiden lassen“.

Mit dem Gedanken, eine PV-Freiflächenanlage zu betreiben beschäftige er sich, seit 2018 in Penzberg der Solarpark ans Netz gegangen sei. Der damit gewonnene Strom solle ins öffentliche Netz eingespeist werden, erläutert der 40-jährige Penzberger, der die augenblickliche Viehhaltung demnächst beenden möchte und sich vorstellen kann, in weitere PV-Anlagen zu investieren. „Niemand ist glücklich, wenn es sich so lange hinzieht. Aber im Moment ist es so“, sagt Günthner.

Im günstigsten Fall liege im Herbst eine Baugenehmigung vor, dann könne im Frühjahr – „vielleicht noch im Winter“ – Baubeginn sein. Was auch davon abhänge, welche Einwände es nach der ersten „Auslegungsrunde“ gebe. Ein Problem stellt sich hier wohl nicht. Dass, wie oft bei Anlagen dieser Art, die Optik kritisiert werde, „ist hier kein Thema“, meint Josef Günther. Der Grund: Die Anlage ist höchstens für Kanuten von der Loisach aus zu sehen.