Auf 1.000 Quadratmeter finden Sie Ihr E-Bike und Traumrad im Isartaler ZWEIRAD-HAUS

Das Isartaler Zweirad-Haus bietet das Gesamtpaket: ausgezeichnete Beratung und eine große Auswahl an Top-Fahrradmarken. © Isartaler Zweirad-Haus

Citybike, Trekkingrad oder E-SUV? Im Traditionsgeschäft Isartaler Zweirad-Haus erwarten Sie eine große Auswahl namhafter Radmarken und umfassende Beratung durch erfahrene Mitarbeiter.

Die Radl-Saison steht vor der Tür! Höchste Zeit, das Fahrrad aus dem Keller zu holen. Ihr Drahtesel hat die besten Zeiten hinter sich? Wer sich jetzt ein neues Rad gönnen möchte, hat die Qual der Wahl. Soll es ein geländegängiges Rad für Sportliche, wie etwa ein Mountainbike werden? Oder ein E-Bike, das die Runde um den See oder den Arbeitsweg entspannt zurücklegen lässt? Die erfahrenen und fachkundigen Mitarbeiter im Isartaler Zweirad-Haus in Geretsried finden das perfekte Modell für Sie.

Auf 1.000 Quadratmetern finden Sie im Isartaler Zweirad-Haus eine große Auswahl namhafter Fahrradmarken wie KTM, Kettler, Bulls und Pegasus. Erst eine Testfahrt zeigt, ob ein Rad den eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht wird. Im Isartaler Zweirad-Haus können Sie Ihre Runden bequem vor Ort auf der Indoor-Teststrecke drehen. Die wetterunabhängige Probefahrt wird bei Interesse von geschulten Ergonomie-Experten begleitet.

Geführte Marken im Isartaler Zweirad-Haus Bulls, Pegasus, KTM, Conway, Kettler, Brennabor, QIO

Große Auswahl an Topmarken – Lieferfähig dank langfristiger Einkaufsplanung

Aufgrund einer weitsichtigen Einkaufs-Strategie kann Ihnen das Isartaler Zweirad-Haus trotz weltweiter Lieferengpässe eine große Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes anbieten. Und nicht nur das: Als Mitglied von Europas größter Zweirad-Einkaufsgenossenschaft profitieren Kunden von günstigen und hochwertigen Angeboten – vom 200-Euro Kinderrad bis hin zum 7.000-Euro E-MTB.

Isartaler Zweirad-Haus: Ihr Fahrradexperte aus Leidenschaft

Seit 1973 ist das Isartaler Zweirad-Haus in Geretsried bei Wolfratshausen Ansprechpartner in Sachen Fahrrad, Fahrradbekleidung und Fahrradzubehör. Richard Worm hatte das Geschäft gegründet, das 2021 von seinem Sohn, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Worm, übernommen wurde. Seitdem hat sich das Angebot im Isartaler Zweirad-Haus immer weiter verändert und vergrößert. Der Platz wurde knapp, weshalb im Oktober 2021 die neuen Geschäftsräume eingeweiht wurden: Auf fast 1.000 Quadratmetern haben Kunden jetzt die Möglichkeit, sich ihr Traumbike auszusuchen.

Seit der Übernahme profitieren Kunden von weiter verbessertem Service. So wurde das Isartaler Zweirad-Haus mit der Auszeichnung „Shimano Service Center“ geehrt. Diese wird an Händler vergeben, die ihre Mitarbeiter häufig schulen und eine große Auswahl an Ersatzteilen anbieten. Neben dem „Shimano Service Center“ freut sich das Traditionsgeschäft außerdem über den Status „Bosch Premium Partner“ und „Magura Pro Shop“. Denn Kundenzufriedenheit durch sehr guten Service wird im Isartaler Zweirad-Haus großgeschrieben. Essenziell wichtig: Eine gute Ausbildung der Mitarbeiter. Und die nimmt das Isartaler Zweirad-Haus als anerkannter Ausbildungsbetrieb selbst in die Hand.

Ihre Vorteile im Isartaler Zweirad-Haus im Überblick:

Indoor-Teststrecke

Leihfahrräder

Leasing

Finanzierung

Großer, moderner Servicebereich

Kontakt

Isartaler Zweirad-Haus GmbH

Steiner Ring 1-5

82538 Geretsried

Telefon: 08171 929824

Mail: info@isartaler-zweirad.de

Web: www.isartaler-zweirad.de