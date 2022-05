Cerit Fliesenhandel GmbH

In Straßlach gibt es einen neuen Standort von Cerit Fliesen. © Cerit Fliesen GmbH

Auf 500 Quadratmetern präsentiert die Cerit Fliesen GmbH im neuen Firmengebäude eine große Auswahl an funktionellen wie auch trendigen Fliesen und Bodenbelägen.

Kaum etwas ist so langlebig wie Fliesen und Naturstein. Und auch kaum ein anderer Baustoff ist so geeignet, Räumen und ganzen Gebäuden ein ganz besonderes Flair zu verleihen; von sachlich bis edel. Dies wusste auch Alois Röhrmoser sen., als er auf seinem Hof in der Nähe von Feldkirchen-Westerham im Jahr 1972 die Firma Cerit Fliesenhandel gründete, der nun um eine Niederlassung in Straßlach ergänzt wurde.

In dritter Generatioin ein Familienunternehmen: Cerit Fliesen GmbH

Bereits 15 Jahre später, im Jahr 1987, übernahm sein Sohn Alois Röhrmoser jun. das Unternehmen. Unter seiner Leitung wurde immer wieder umgebaut, vergrößert und modernisiert. Mit Tochter Anna Röhrmoser stieg im Jahr 2013 die dritte Generation in die Firma ein. Vater und Tochter teilen sich die Aufgaben in der Geschäftsleitung, die sich nur erweitert haben, denn seit 1. März 2022 ist in Straßlach ein weiterer Standort hinzugekommen.

Mit dem neuen Firmengebäude in Straßlach schließt das Familienunternehmen eine Lücke in der Versorgung mit hochwertigen Fliesen, Holz- und Vinylböden sowie exklusiven Tapeten. Auf rund 500 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen hier zwischen München und Wolfratshausen eine große Auswahl an funktionellen wie auch trendigen Fliesen und Bodenbelägen. Insgesamt zehn namhafte Hersteller aus Deutschland, Italien und Spanien sind hier im Programm.

Umfangreich ist das Angebot für den Innen- und Außenbereich mit keramischen Fliesen für Wand und Boden, Feinsteinzeug, Klinker, Fliesen für Gewerbebeanspruchung, Natursteine wie Marmor, Schiefer oder Granit, Marmormosaik, Antikmarmor, Steinverblender, vielfältige Dekore für Wand und Boden oder Glasmosaike. Hinzu kommt noch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör wie Klebern, Fugen, Silikon, Grundierung, Abschlussschienen und Pflegereiniger. Und das Ganze gibt es selbstverständlich sowohl für Profis als auch für Privatkunden. Zudem gehört zum Service eine 3D-Planung Ihres Traumbades. Der enge Kontakt zu den Fliesenherstellern ermöglicht es übrigens dem Unternehmen, Ihnen stets hochwertige, aktuelle und moderne Fliesen zu sehr attraktiven Preisen anbieten zu können.

Cerit Fliesen GmbH: Große Auswahl an Produkten und umfassende Beratung durch erfahrenes Team

Das erfahrene Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kunden umfassend zu beraten. Welche Fliese, welcher Parkettboden, welcher Vinyl-Bodenbelag passt zu welchem Einsatzzweck? In welchen Raum? Zu welchem Ambiente? Handwerker kommen ebenso gern hierher, wie Bauträger oder auch die Bauherren und Wohnungssanierer selbst. Hilfreich ist gerade für Bauträger die Bemusterung der geplanten und der optional erhältlichen Fliesen für die potenziellen späteren Immobilienkäufer.

Anders als in den meisten Fliesenfachgeschäften bietet Cerit alternativ auch Bodenbeläge aus Vinyl an. Sie sind pflegeleicht und ideal für eine hohe Beanspruchung wie etwa in der Gastronomie, in Gewerberäumen, aber auch in Wohnungen.

Eine weitere Spezialität sind die hochwertigen Parkettböden von Haro. Ob Stab-, Schiffsboden- Massivparkett oder Landhausdiele, ob lackiert, gewachst, geölt oder völlig unbehandelt aus verschiedenen Holzarten von Ahorn bis Wenge – das Angebot lässt nichts zu wünschen übrig.

Im großen Lager hält Cerit über 4000 Produkte sofort zum Mitnehmen bereit. Es lohnt sich also unbedingt, hier vorbeizuschauen. Jetzt auch in Straßlach bei dem freundlichen und kompetenten Team der Familie Röhrmoser und ihren engagierten Mitarbeitern. (wt)

KONTAKT:

Cerit Fliesenhandels GmbH

Gewerbestr. 5

82064 Straßlach

Tel.: 08170-996970

E-Mail: info.strasslach@cerit.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Samstag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr