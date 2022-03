Fliesenmarkt Süd in Geretsried

Fliesen sind schön, vielfältig, stilvoll, praktisch, hygienisch und pflegeleicht. © Fliesenmarkt Süd

Seit nunmehr 34 Jahren sind die Inhaber vom Fliesenmarkt Süd in Geretsried Ihr Experte für Fliesen und Naturstein.

Ohne Fliesen sind heute Haus und Garten, Wohnungen und Betriebe kaum noch denkbar. Fliesen sind schön, vielfältig, stilvoll, praktisch, hygienisch und pflegeleicht. Die designerische Vielfalt von Fliesen und Naturstein sowie ihre vielen Vorteile gegenüber anderen Baustoffen haben sie längst zu einem unverzichtbaren Element werden lassen.

Seit mittlerweile 34 Jahren bietet der ‚Fliesenmarkt Süd‘ in Geretsried eine riesige Auswahl in Verbindung mit einer qualifizierten Beratung für Heimwerker ebenso, wie auch für Handwerker und Planer. Die beiden Ehepaare Brigitte und Hans Kirchhammer sowie Hildegard und Günther Mauler widmen ihr ganzes Leben Fliesen und Naturstein und sind daher seit langer Zeit gefragte und geschätzte Berater ihrer Kunden.

Qualitativ hochwertige, robuste und pflegeleichte Fliesen in unterschiedlichen Designs im Fliesenmarkt Süd in Geretsried

Ständig werden in der großen Ausstellungshalle an der Geretsrieder Wallensteinstraße 20 rund 30.000 Quadratmeter Fliesen und Naturstein in rund 1.000 verschiedenen Formen, Farben und Designs angeboten. Nach wie vor im Trend liegen seit einigen Jahren große Formate, aber auch Oberflächenstrukturen, die optisch anderen natürlichen Werkstoffen verblüffend gleichen, wie etwa Beton-, Metall-, Holz-, Naturstein- und Cotto. Fliesen und Naturstein werden in allen Wohnbereichen erfolgreich eingesetzt. Egal ob es sich um Bäder, Toiletten oder den Wellnessbereich handelt oder um Ihr Wohn- oder Schlafzimmer, Ihre Küchen, Ihr Esszimmer, die Flure, den Eingangsbereich oder den Außenbereich: Mit Feinsteinzeug können Sie einen fließenden Übergang von innen nach außen schaffen.

Die hier von den Experten angebotenen Fliesen namhafter Hersteller sind sehr robust und gleichzeitig pflegeleicht, farbbeständig und langlebig. Durch ihre wärmeleitenden Eigenschaften ergibt sich bei Fliesen eine hohe Energieeffizienz, so dass sie ideal zum Beispiel in Kombination mit einer Fußbodenheizung einsetzbar sind. Fliesen erleichtern Ihnen auch das Leben mit einer Allergie, da sie leicht zu reinigen und somit hygienisch sind. Darüber gibt es inzwischen auch Spezialfliesen mit antibakteriellen Eigenschaften. Sollen die Fliesen zeitlos klassisch, topaktuell oder extravagant sein? Kein Problem: Das vorhandene Sortiment bietet fast endlos viele Möglichkeiten.

Der Fliesenmarkt Süd in Geretsried zeichnet sich durch umfangreichen Service, langjährige Erfahrung und fachliche Beratung aus

Besondere Pluspunkte für alle Kunden des ‚Fliesenmarkt Süd‘ sind neben der riesigen Auswahl die umfangreiche fachliche Beratung „aus der Praxis für die Praxis“ und der allumfassende Service. Umfangreiches Wissen und langjährige Erfahrungen werden gern weitergegeben. Und natürlich gibt’s hier auch alle das nötige Zubehör wie Verlegewerkzeug mit Fliesenschneider, Fliesenkleber, Ausgleichsmörtel, Schienen, Fugenmasse und den richtigen Pflegeprodukten.

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 8.30 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr

Samstag von 8.30 - 12.00 Uhr

Logo Fliesenmarkt Süd © Fliesenmarkt Süd

Kontakt

FLIESENMARKT-SÜD GmbH

Wallensteinstraße 20

82538 Geretsried

Telefon 08171-31046

Fax 08171-80618

E-Mail: info@fliesenmarkt-sued.de

