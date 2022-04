Hauptenbuchner GmbH Spenglerei – Dachdeckerei

Nach aktuellen gesetzlichen Vorschriften hält die Hauptenbuchner GmbH Ihr Dach instand. © Hauptenbuchner GmbH

In Sachen Instandhaltung Ihrer Immobilie sind die Experten der Wolfratshauser Spenglerei und Dachdeckerei von Hans Hauptenbuchner gefragt.

Die Instandhaltung einer Immobilie ist das A und O, wenn man ihren Wert langfristig erhalten will, sonst kann diese Nachlässigkeit irgendwann teuer werden. Das ist jedem Immobilienbesitzer bekannt. Doch nicht nur der Zahn der Zeit, Wind und Wetter machen im Lauf der Jahre die Bausubstanz marode: Auch die gesetzlichen Vorschriften ändern sich von Zeit zu Zeit. In all diesen Fällen sind Experten gefragt, wie die Wolfratshauser Spenglerei und Dachdeckerei von Hans Hauptenbuchner!

Das Wetter aber auch die natürliche Materialalterung machen Ihren Dächern zu schaffen

Im Jahreslauf ständig wechselnde Witterungseinflüsse mit Kälte und Hitze, Sturm und Regen sowie Abnutzung oder eine natürliche Materialalterung führen im Lauf der Jahre zu Schäden an Dächern, Regenrinnen, Fallrohren, Wasserableitblechen, Anschluss-, Einfassungs- und Verkleidungsblechen. Ein Beispiel ist das jahrelange unbemerkte Einsickern von Wasser an undicht gewordenen oder nicht fachgerecht ausgeführten Anschlussstellen und Abdichtungen, was teure Langzeitfolgen verursachen kann, wie dies oft an Dachfenstern oder Kamineinfassungen feststellbar ist.

Wind und Wetter, sowie der Zahn der Zeit setzen Hausdächern zu. © Hauptenbuchner GmbH

Zuverlässigkeit und Fachkompetenz, die Tradition hat: Spenglerei Hauptenbuchner GmbH in Wolfratshausen-Weidach

Die vor 58 Jahren gegründete Spenglerei Hauptenbuchner GmbH in Wolfratshausen-Weidach entwickelte sich durch Zuverlässigkeit und Fachkenntnis zu einem weithin geschätzten und zuverlässigen Partner der Hausbesitzer und Immobilienverwalter für alles aus Metall rund ums Haus in Wolfratshausen und der weiten Umgebung. Eine umfassende Ausbildung der Mitarbeiter sowie ständige Fortbildungsmaßnahmen in diesem renommierten Meisterbetrieb sichern den Kunden des Teams von Hans Hauptenbuchner eine stets zuverlässige, saubere und fachlich hochwertige Ausführung der ausgeführten Spengler-, Flachdach- und Dachdeckerarbeiten. Dies alles wird natürlich gemäß der aktuellen Normen und Vorschriften erledigt. Auch bekannte große Hersteller wie Prefa oder Zambelli arbeiten seit Jahren gern mit dem Wolfratshauser Fachbetrieb zusammen.

Zuverlässigkeit und Fachkompetenz mit Tradition: Hauptenbuchner GmbH Spenglerei – Dachdeckerei. © Hauptenbuchner GmbH

Die Sanierung von Flach- und Steildächern kann sich manchmal als äußert diffizil erweisen. Daher sind hierfür langjährige Erfahrung sowie umfangreiches Können und Fachwissen erforderlich. Die eigene, gut ausgestattete Werkstatt der Firma Hauptenbuchner an der Franz-Geiger-Straße 12 in Weidach bietet hierzu eine große Flexibilität beim Anfertigen oder Reparieren der nötigen Bauelemente.

Spezialität der Hauptenbuchner GmbH: Denkmalgeschützte Gebäude

Zu den Spezialitäten des Meisterbetriebs gehören zudem Sanierungsarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden. Auch hierbei sind hohe Fachkompetenz, großes Können und viel Erfahrung gefragt, denn viele Baudetails der alten Ausführung entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand. Etliche Bauelemente müssen heutzutage daher aufwändig von Hand individuell angefertigt werden und bei Herstellung und Montage kommen oft alte, fast schon vergessene Arbeitstechniken zum Einsatz.

Egal, ob Sie einen Neubau oder eine Altbausanierung beabsichtigen: Sprechen Sie rechtzeitig mit Hans Hauptenbuchner. Gemeinsam mit Ihnen plant er alle nötigen Arbeiten. Aufgrund seiner Erfahrung sucht und findet er auch in diffizilen Fällen die beste Lösung. Alle Arbeiten werden dann wie besprochen zuverlässig und fachgerecht ausgeführt.

Kontakt

Hauptenbuchner GmbH

Franz-Geiger-Straße 12

82515 Wolfratshausen-Weidach

Telefon: 08171/18525

Telefax: 08171/17568

E-Mail: info@hauptenbuchner-gmbh.de

www.hauptenbuchner-gmbh.de

