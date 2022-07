Kreishandwerkerschaft Miesbach – Bad Tölz – Wolfratshausen

Im Raum Wolfratshausen-Geretsried bieten zahlreiche Handwerksbetriebe Ausbildungen. Der Herzenswunsch sind mehr Auszubildende.

Der alte Spruch „Handwerk hat goldenen Boden“ trifft auch heute noch zu. Trotz Pandemie sind die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe voll. Und trotzdem blicken etliche Branchen sorgenvoll in die Zukunft: Zu Rohstoff- und Ersatzteillieferproblemen kommt noch eine angespannte Personalsituation. Seit Jahren können zum Beispiel nicht alle offenen Ausbildungsplätze besetzt werden.

Handwerk bietet viele Arbeitsplätze im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Ohne Handwerker geht es nicht. Das dürfte jedem klar sein. Ob Installateur oder Heizungsbauer, ob Schreiner oder Zimmerer, ob Glaser oder Garten- und Landschaftsbauer, ob Maurer oder Elektriker, ob Raumausstatter oder Maler und Lackierer, Kraftfahrzeugmechatroniker oder Friseure, aber auch Köche, Metzger, Bäcker, Konditoren und viele mehr – in allen Bereichen rund um Haus, Wohnung, Auto, Ernährung sowie im täglichen Leben sind Handwerker gefragt. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist geprägt durch zahlreiche Handwerksbetriebe sowie etliche mittelständische Unternehmen. Damit stellt das Handwerk auch einen großen Teil der Arbeitsplätze bereit und bietet tausenden von Landkreisbürgern Lohn und Brot.

Das Handwerk in Deutschland hat einen besonderen Stellenwert. Die Ausbildung ist ebenso klar geregelt wie Zuständigkeiten und die Verantwortung. Unsere deutschen Handwerker sind auch im Ausland begehrt und geschätzt.

Eine abgeschlossene Ausbildung im Handwerk legt den Grundstein für weitere Karriereschritte bis hin zum Bachelor Professional oder Master Professional. Man kann sich früh selbstständig machen oder mit einer Lehre und anschließender Berufspraxis bzw. der Meisterprüfung sogar ein Studium beginnen.

Im Bayerischen Handwerk fehlen 250.000 Auszubildende

Interessanter Fakt: Insgesamt 250.000 Auszubildende fehlen zurzeit im Bayerischen Handwerk. Ursachen hierfür sind unter anderem die Akademisierung der Gesellschaft und das nicht gerade hohe Ansehen der Mittelschule. So ist es oft zu beobachten, dass sich Kinder zwar für einen praktischen Beruf interessieren würden, aber von den Eltern zum Besuch einer höheren Schule gedrängt werden. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen kann dies beispielsweise gut beobachtet werden: Während die Gymnasien und die Realschulen aus allen Nähten platzen, nehmen die Schülerzahlen in den mehr praxisorientierten Mittelschulen kontinuierlich ab. Doch gerade von dort kommt ein großer Teil der späteren Auszubildenden im Handwerk.

Bei den Eltern ist leider oft die Vorstellung vom Handwerk überholt. Bei ihnen (und bei vielen von den Jungen) herrscht die Vorstellung, dass das Handwerk schmutzig und anstrengend ist. Dabei werden vielfach moderne Techniken eingesetzt und auch im Handwerk haben Maschinen und Computer längst Einzug gehalten. Die Ansicht „Mein Kind muss studieren“ ist heute inzwischen leider ein bisschen aus der Zeit gefallen.

In einem Interview stellte Peteranderl kürzlich fest, dass die jungen Leute im Handwerk freier und direkter agieren und schneller mitgestalten können, als meist in einem Job nach dem Studium: „Den Demonstrierenden von ‚Fridays for Future‘ sage ich: Kommt ins Handwerk! Hier könnt ihr Umweltschutz vom ersten Tag an umsetzen. Ihr könnt Photovoltaik-Anlagen aufs Dach montieren, energiesparende Heizungen einbauen oder als Maßschneider regional erzeugte Stoffe verwenden. Die Energiewende in der Theorie ist das eine – die Umsetzung das andere. Und das Handwerk ist stark digitalisiert. Im Holzbereich etwa werden Räume digital vermessen, der Einbau der Möbel online mit dem Bauherrn geplant, dann geht’s direkt an die Kreissäge. Da ist es längst nicht mehr mit Bleistift und Meterstab getan.“

Handwerksbetriebe in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen bleiben wichtiger Ausbilder

Insgesamt 374 Azubis starteten am 1. September 2021 in den Handwerksbetrieben in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen in das erste Lehrjahr. 2020 wurden von der Handwerkskammer zum gleichen Zeitpunkt 379 neue Ausbildungsverträge registriert. Das Handwerk in der Region bleibt ein wichtiger Ausbilder: Im Jahr 2020 lag der Anteil der Auszubildenden, die einen Handwerksberuf erlernen, bei 41 Prozent.

Unsere Handwerksbetriebe bieten allen interessierten jungen Leuten eine Perspektive in einem der rund 130 Ausbildungsberufe. Wir freuen uns, dass auch heuer wieder viele Lehrlinge mit dem Handwerk ins Berufsleben starten.

„Der qualifizierte Nachwuchs sichert mittel- und langfristig den Fortbestand der Betriebe und damit die wirtschaftliche Vielfalt in der Region. Gut ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker werden bei der Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen, wie beispielsweise dem Klimaschutz, eine wichtige Rolle spielen“, ergänzt Kammerpräsident Franz Xaver Peteranderl. Das von der Bundesregierung verbesserte Programm ‚Ausbildungsplätze sichern‘ schaffe zusätzliche Anreize, Lehrstellen zu schaffen, so Peteranderl weiter.

