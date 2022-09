ptex – meine Reinigung

Gönnen Sie sich etwas: Freizeit für Sie und Wellness für Ihre Textilien! Für einen kurzen Wellnessurlaub bringen Sie Ihre Kleidung oder Ihre Heimtextilien ganz einfach ins Kompetenzzentrum der professionellen Textilpflege: zu ‚ptex‘ an der Bahnhofstraße 16 in Wolfratshausen. Tatjana Preitschopf betreibt hier in zweiter Generation eine Textilreinigung.

Die Textilreinigungsmeisterin liebt ihren Beruf: „Herausforderungen nehmen wir gerne an. Unser Ansporn ist es, Euch gut aussehen zu lassen!“ Sich selbst beschreibt die 33-Jährige mit einer gehörigen Portion Humor und meint: „Mein Lieblingsgeräusch ist das Zischen des Dampfes, mein Lieblingsadjektiv lautet ‚sauber‘, meine Lieblingstemperatur liegt bei 40 Grad und mehr, mein Lieblingselement ist das Wasser, fanatisch bin ich in Sauberkeit und mein Hobby ist das Putzen!“ Sie lacht: „Naja putzen... da ziehe ich schon die Gartenarbeit vor...!“

Ein großer Teil der zu reinigenden Artikel besteht aus Damen- und Herrenoberbekleidung, Leder, Brautkleidern und Berufskleidung – mit und ohne Flecken. Doch jetzt beginnt auch in der Textilreinigung die gemütliche Herbstzeit: Daunendecken, kuschelige Wolldecken, UGG-Boots oder Winterbekleidung – Out- und Indoor – kommen vermehrt zur Reinigung.

Tatjana Preitschopf betreibt in zweiter Generation die Textilreinigung ptex – meine Reinigung in Wolfratshausen. © ptex – meine Reinigung

Zum Portfolio von ptex gehören Waschen, Reinigen, Bügeln, Legen, Ausbesserungsarbeiten, Abholung und Auslieferung. Auf Wunsch werden auch kleinere Zelte, Markisen, Pavillons, Sonnenschirme, Stoffe, Outdoorbekleidung oder Persennings imprägniert. Als Zusatzservice werden noch Reparaturschneiderei, Kunststopfen, Bettdeckenreinigung und Teppichreinigung angeboten.

Den Service schätzen Privatkunden ebenso, wie auch Firmen, Gaststätten, Hotels, Pensionen, Labors oder Arztpraxen. Zurzeit freut sich das ptex-Team über einen ganz besonderen Auftrag: Zweimal wöchentlich wird in Wolfratshausen die Kleidung für die Schauspieler der Oberammergauer Passionsspiele gereinigt!

Nachhaltigkeit ist der Textilreinigung ptex – meine Reinigung in Wolfratshausen besonders wichtig. © ptex – meine Reinigung

Wie sieht es bei einer Textilreinigung bei ptex – meine Reinigung in Wolfratshausen mit Nachhaltigkeit aus?

„Natürlich spielt auch das Thema Nachhaltigkeit in meinem Betrieb eine wichtige Rolle. Die Aufbereitung von Textilien ist schon nachhaltig, denn wir machen benutzte und auch verschmutzte Textilien wieder tragbar. Nicht nur Investitionen in neue Waschtechnik (Waschmaschine und Trockner sind seit Februar 2022 völlig neu), sondern auch weitgehend biologisch abbaubare Wasch- und Waschhilfsmittel sowie Energie und Ressourcen sparende Waschverfahren tragen zu einer umweltschonenden Bearbeitung bei. Und das Gute ist: Unsere Nachhaltigkeit hat keine qualitativen Nachteile für meine Kundschaft. Ganz im Gegenteil!

„ptex goes 2022!“ sagt Tatjana Preitschopf und muss selbst dabei etwas schmunzeln. „Seit dieser Woche haben wir auch einen Instagram-Account. Wir wollen nicht nur über unser Leistungsspektrum und Sonstiges informieren, sondern vor allem Spaß an unserem Beruf und an allem was dazugehört zeigen und darstellen. Schaut doch einfach mal vorbei!“ (wt)

Kontakt

ptex – meine Reinigung

Tatjana Preitschopf

Bahnhofstr. 16

82515 Wolfratshausen

Tel.: 08171 217575

Fax: 08171 340843

E-Mail: tp@ptex-meinereinigung.de

https://ptex-meinereinigung.de/