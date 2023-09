Stilvolle Raumgestaltung mit italienischem Flair

Fliesenmarkt Süd bietet eine kompetente Beratung für private Bauherren und Fachfirmen. © Fliesenmarkt Süd

Jede ist ein Meisterwerk für sich: Im Fliesenmarkt-Süd in Geretsried finden Heim- und Handwerker Qualität, Kompetenz, Zubehör – und natürlich Fliesen in allen Farben und Formen.

Jeder Kunde, der in Geretsried die Hallen des Fliesenmarkt-Süd betritt, weiß, warum das Unternehmen Stammkunden seit 35 Jahren über die Landkreisgrenzen hinaus besitzt. Auf 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche finden sich Fliesen in diversen Formaten, Farben und Musterungen – und aufgrund des hohen Lagerbestands viele direkt zum Mitnehmen bereit. Qualität wird dabei nicht nur hochgehalten, sondern auch ausgestellt. Italienische Import-Ware von renommierten Markenherstellern wie Saime Ceramica, LEA Ceramiche, Ricchetti und Filomena gehören zu der umfangreichen Produktpalette.

Kein Termin? Im Fliesenmarkt-Süd kein Problem

Die Mitarbeiter der Geretsrieder Firma haben auch ohne Terminvereinbarung für alle Kundenwünsche ein offenes Ohr. Seien es private Bauherren oder Fachfirmen – eine unverbindliche und kompetente Beratung gehört zum Standardrepertoire von Inhaber Matthias Lanzl und seinem Team. „Sobald jemand unseren Laden betritt, hat seine Zufriedenheit oberste Priorität. Selbstverständlich unabhängig von der Verkaufsmenge“, erklärt der Fliesen-Fachmann.

Von der Idee bis zur Umsetzung steht das Team vom Fliesenmarkt-Süd den Kunden zur Seite

Als ausgebildeter und erfahrener Fliesenleger kennt Lanzl mögliche Tücken im Verbau der Fliesen. Daher bietet der Fliesenmarkt zu der umfangreichen Palette an verschiedensten Modellen auch reichlich Zubehör an, angefangen beim passenden Werkzeug bis hin zu Fliesenkleber, Silikon und Schienen. Eine schnelle Lieferung bis vor die Haustüre innerhalb von zehn Tagen ist bei einem kleinen Aufpreis natürlich möglich.

Und wer das Verlegen nicht selbst in die Hand nehmen will, dem vermittelt der Geschäftsführer zudem Facharbeiter, die für eine sorglose und professionelle Verlegung der Fliesen sorgen.

Klassisch oder voll im Trend – Fliesen-Sortiment aus Geretsried für Projekte jeder Art

Ob 30 auf 30 Zentimeter oder das moderne Format 60 auf 120, klassisch weiß oder bedruckt und mit Struktur: „Wir passen uns an den aktuellen Trends an. Da ist für jeden etwas dabei“, versichert Lanzl. Das neuste Highlight im Geretsrieder Fliesen-Fundus: Die Neolith Travertino, ein widerstandsfähiges Marmor-Imitat exklusiv aus Naturmaterialien, „das dem Original in nichts nachsteht“. Jede Fliese wird im italienischen Werk aufwendig bedruckt und erzeugt und sorgt daher neben einer herausragenden Haptik auch für eine edle Optik in Ihrem Zuhause.

Kontakt

Fliesenmarkt Süd GmbH

Wallensteinstraße 20

82538 Geretsried

Tel.: 08171 31046

E-Mail: info@fliesenmarkt-sued.de

Web: www.fliesenmarkt-sued.de