Das 6. Wolfratshauser Fluss Festival: 15 Events in zwei Wochen

Das 6. Fluss Festival bietet 15 Veranstaltungen in zwei Wochen © Adrian Greiter

Kulturelle Vielfalt und spannende Augenblicke auf der schwimmenden Loisach-Bühne

Vom 7. bis 23. Juli steht Wolfratshausen wieder ganz im Zeichen des Fluss Festivals, einer Symbiose lokaler und nationaler Stars und Künstler – und dies mit einem ganz besonderen Ambiente durch die schwimmende Fluss-Bühne auf der Loisach, dem muschelförmigen und der Oper in Sydney nachempfundenen Opera Tent und der vor allem abends einmaligen Stimmung, wenn am Fluss die Lichter angehen.

Mit einem bunten Strauß unterschiedlichster Veranstaltungen von musikalischen Darbietungen mit Reggae, Latin, Funk, Gypsy und philharmonischem Sound über Liedermacher, Comedy, den Lokalmatadoren der Loisachtaler Bauernbühne und atemberaubender Akrobatik bis hin zum großen Familientag, dem Family Fun Festival reicht das Angebot, das die Kulturverantwortlichen der Stadt zusammengestellt haben. Da ist doch garantiert für jede/n etwas dabei!

Wolfratshausen wird hier wieder für zwei Wochen zum ‚Kulturzentrum des Oberlands‘ – und dies bereits zum sechsten Mal. Genießen Sie ein paar ganz besondere Stunden im Herzen des alten Flößerortes, in dem an der mitten durch die Altstadt fließende Loisach derart spektakuläre Erlebnisse möglich sind, wie sonst im weiten Umkreis in keinem anderen Ort.

Die Flussbühne ist in zwei Gehminuten vom städtischen Parkplatz oder vom Parkplatz an der Loisachhalle erreichbar und nur sechs Gehminuten vom Bahnhof der S7 entfernt. Eine rechtzeitige Kartenbuchung empfiehlt sich, da erfahrungsgemäß einige der Veranstaltungen rasch ausverkauft sind.

Atemberaubendes Ambiente beim Kulturspektakel direkt am Fluss. Das FLUSS FESTIVAL in Wolfratshausen begeistert mit kunterbuntem Programm

Wenn sich die Alte Floßlände in Wolfratshausen in eine kolossale Kulturbühne verwandelt, dann steht von 7. Juli bis 23. Juli 2023 wieder das Fluss Festival auf dem Programm. Schon das mächtige Opera Tent, in seiner Konstruktion angelehnt an das Opernhaus in Sydney, bringt in Zusammenspiel mit der schwimmenden Bühne auf der Loisach nicht nur die Passanten zum Staunen. Besonders am Abend, wenn ein wahres Lichterspiel zwischen Showbühne, Wasser und farbenprächtiger Kulisse entsteht, entwickelt sich eine geradezu magische Atmosphäre.

Das 6. Fluss Festival – 15 Veranstaltungen in zwei Wochen

Großartige Künstler aus nah und fern sorgen für ein vielfältiges Programm der Extraklasse. Breit gefächert, bunt, atemberaubend. Von amüsantem Kabarett, herrlichem Theater über grandiose Konzerte bis zu spektakulären Shows.

Den Beginn macht am Freitag, dem 7.7.2023 die „Kapelle So & So“ mit OANE.MOAN.I.NAM.I.NO. Sie sorgen mit partytauglichem Gypsysound für maximalen Zappelalarm: Direkt ins Herz, in d’Fiaß, authentisch und mit klaren Worten. Ein spannender Streifzug durch verschiedene musikalische Genres wie Reggae, Salsa, HipHop, Soul oder Ska, der sich in wilden Polkas, weichen Walzern, mitreißenden Märschen oder mehrstimmigem A Capella-Gesang präsentiert und dabei auch mal durchs Barock streift. Dazwischen natürlich die Geschichten vom Tresen.

Melancholischer Pop – die band Raggabund © Raggabund

„Raggabund“ setzt am 8.7. mit „Auf Pump“ auf Brasilianischen Favela Funk, melancholischen Pop oder mit verzerrten Gitarren auf stampfende Beats. Die beiden Brüder Paco Mendoza und Don Caramelo bündeln ihre Energien und beliefern ihre breite Fanbase mit Reggae, Latin und Dancehall. Eine gelungene Mischung aus Punchline, Poesie und positiver Message. Das coole Duo kommt mit der Vorband „Unlimited Culture“, die auf knackige Offbeats, wehende Dreadlocks und soulig-bajuwarische Reggae-Tunes setzen.

Am 9.7. lockt vormittags der Frühschoppen mit der Musikschule bei freiem Eintritt. Abends präsentiert „Dreiviertelblut“ mit ihrem Album „Plié“ dann „Folklorefreie Volksmusik“. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Franziska Wanninger erzählt von der Jugend im Internat, falschen Vorsätzen und Dating. © Copyright Markus und Josepha.

Bei „Für mich soll’s rote Rosen hageln“ erzählt Vollblutdarstellerin „Franziska Wanninger“ am 12.7. mitreißend von der Jugend im Internat, falschen Vorsätzen und Dating in Zeiten von Videocalls. Das Programm ist eine launige Hommage an die Leichtigkeit. Nur wie oft stehen sich Freude und Abgrund näher als man glaubt! Da meint man „Oh Wunder!“, was das Leben für einen bereithält und am Ende ist es doch wieder bloß ein veganer Schweinsbraten.

Muss ich mein Verhalten jetzt ändern, damit ich nicht wie ein unangenehm junggebliebener Vertretungslehrer wirke?

Das bayerisch-nigerianische Energiepaket Simon Pearce © Marvin Ruppert

Am 13.7. wechselt Schauspieler und Comedian „Simon Pearce“ mit „HYBRID“ zwischen lustigen Anekdoten, gesellschaftlichen Spitzen, schnellen Gags, geschickten Pointen, lauten Tönen und nachdenkliche Passagen. Das bayerisch-nigerianische Energiepaket hat die Freude an der Bühne und vor allem am Leben immer noch nicht verloren. Und das spürt man.

Lokalmatador „Dominik Halamek“ kombiniert am 14.7. bei „SUMMER NIGHTS II“ glamouröse Zirkus-Elemente mit Highlights aus den größten Musicals aller Zeiten. Spektakulär! Was soll man mehr sagen…

Partytauglicher Gypsysound von Django3000 © mike@heider.pics

„Django 3000“ geben am 15.7. mit der „AliBabo-Tour“ zu verstehen, wie sich partytauglicher Gypsysound anhören muss: Direkt ins Herz, in d’Fiaß, authentisch und mit klaren Worten.

Vormittags kann das Publikum am 16.7. beim Frühschoppen mit der Stadtkapelle bei kostenlosem Eintritt traditionelle bayerische und böhmische aber auch modernere Musik genießen.

Das „Philharmonisches Orchester Isartal“ mit ihrem Konzert zum Film „Im Kampf mit dem Berge“ © Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

Abends überzeugt das „Philharmonisches Orchester Isartal“ nicht nur mit ihrem Konzert zum Film „Im Kampf mit dem Berge“ des Bergfilmpioniers Arnold Fanck, der in den Walliser Alpen die überwältigende Kraft der Natur festhielt. Die filmische und musikalische Ausführung dieser „Alpensymphonie in Bildern“ wird geschichtlich eingeleitet von einem spannenden Podiumsgespräch mit dem Alpinisten Günter Sturm, dem Bergjournalisten Michael Pause und Zeitzeugin Stefanie Latzin. Moderiert von Dr. Sybille Kraft und Dr. Markus Legner. Ein Film aus dem Bestand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (www.murnau-stiftung.de) in Wiesbaden.

Urkomische Geschichtenerzähler, ein Wilderer und eine große Party für Groß und Klein zum Abschluss

Am 19.7. ist „Oimara & Band“ als „Der bunte Hund vom Tegernsee auf Tourettungsmission“. Relaxte Gitarrensounds im Stil von John Mayer treffen auf fast schon valentineske Wortspiele, garniert mit einem Hauch des ewig jungen Fredl Fesl. Das Ganze selbstverständlich mehrsprachig – auf Bayrisch und Hochdeutsch – und mit einer Stimme, in der eine Extraportion Blues und Soul steckt!

Mit seiner bemerkenswert wandelbaren Stimme führt Mathias Kellner durchs Programm. © SeverinSchweiger

Ist „Mathias Kellner“ am Donnerstag, 20.7.2023, „Ernsthaft?!“? Bewaffnet mit seiner Gitarre für die Akkorde, einem stampfenden Fuß für den Rhythmus und einer bemerkenswert wandelbaren Stimme führt Mathias Kellner durch sein Programm. Mit Liedern über Gott und die Welt und kurios-lustige Geschichten über die bayrische Provinz zieht Mathias Kellner seit Jahren durchs Land. Der niederbayrische Oberpfälzer ist einer der bekanntesten Liedermacher Bayerns und lässt mit seinen hemdsärmeligen G’schichten regelmäßig die Grenzen zwischen Musik und Kabarett geschickt verschwimmen.

Am 21.7. ist „Martin Frank“ mit „Einer für alle – alle für keinen“ einfach zum Brüllen komisch. Hierfür gibt es nur noch wenige Stehplätze außerhalb der Zelts (Sitzplätze sind schon ausverkauft).

Die „Loisachtaler Bauernbühne“ porträtiert am 22.7. mit „Kurzer Prozess“ herrlich das Leben von Georg Jennerwein, später bekannt als Wildschütz Jennerwein. Die Loisachtaler Bauernbühne hat das Stück speziell auf die Flussbühne an der Alten Floßlände zugeschnitten. Ein fantastisch erbautes, wechselndes Bühnenbild zu einem Stück, dass das Leben dieses wohl berühmtesten Wilderers grandios darstellt.

Krönender Abschluss des Programms wird der „Familientag meets FAMILY FUN FESTIVAL“ am 23.7. Die Area wird um Sportplatz, Pumptrack sowie Büchereigarten und dem Platz vor der Loisachhalle erweitert. Spiel, Spaß, Action, Fun, Wasserspiele, Flößebauen, Basteln, Tanzshows, Kasperltheater, Märchenstunde und vieles mehr. Und abends wird das Bühnenprogramm dann musikalisch vielfältig. Ab 10.00 Uhr bei freiem Eintritt.

Freuen Sie sich mit uns auf dieses lebhafte, kunterbunte Kulturtreiben beim Fluss Festival. Ein großer Dank gebührt allen Sponsoren und freiwilligen Helfern, die das Projekt stets so tatkräftig unterstützen.

Die gewünschte Veranstaltung ist schon ausverkauft? Ein kleiner Tipp: Manchmal öffnen sich spontan Ticketkontingente und z.B. könnte vielleicht bei gutem Wetter vor dem Zelt noch extra bestuhlt werden. Das geht natürlich nur, wenn es nicht regnet. Daher, wer kurzentschlossen ist, hat vielleicht Glück. Einfach kurz vorher unsere Social-Media-Kanäle checken oder am Veranstaltungstag vor Ort an der Kasse vorbeischauen. Das lohnt sich!

Genaue Informationen zu allen Veranstaltungen (mit Startzeiten, Einlass und Ticketpreisen) finden Sie unter www.flussfestival.de.

