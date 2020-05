Freude  bei allen Einzelsportlern: „Hurra, es geht wieder los“ 

Seit Montag ist auch im Landkreis wieder „kontaktfreier Individualsport im Freien“ erlaubt. Leichtathleten, Tennisspieler und Segelflieger müssen sich aber an strenge Auflagen halten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sportler sind bekanntermaßen Bewegungsmenschen, und deshalb haben alle diesen Termin seit Wochen herbeigesehnt: Für Montag, 11. Mai, hat die Bayerische Staatsregierung wieder grünes Licht gegeben für die Aufnahme von Aktivitäten. Allerdings gilt die Freigabe nicht für Fußball, Handball oder Eishockey, sondern nur für „kontaktfreien Individualsport im Freien“. Damit verbunden sind Auflagen wie die Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern oder die Ausübung allein oder in Gruppen bis maximal fünf Personen. Untersagt ist außerdem die Benutzung von Umkleidekabinen und Duschen.

Leichtathletik

Alfred Barth ist trotzdem froh, dass es wieder losgeht. „Ich habe bereits am Donnerstag 30 Anfragen per E-Mail und Whatsapp bekommen“, berichtet der Vorsitzende des TSV Wolfratshausen. Für den Trainingsbetrieb im Isar-Loisach-Stadion habe man sich bereits Sicherheitskonzepte überlegt. „Das reicht vom Desinfektionsmittel, das zur Verfügung stehen muss, über die Eingangskontrolle bis zur nachträglichen Reinigung der Flächen, auf den Sport getrieben wird“, erklärt Barth. Alle Wölfe-Trainer seien instruiert worden und müssen auch darauf achten, dass die Abstandsregelung eingehalten wird.

+ Startschuss: Die Wolfratshauser Leichtathleten um Alfred Barth trainieren ab Montag wieder. Am Montag will der TSV mit seine erwachsenen Leichtathleten starten, am Mittwoch sind dann die Jugendlichen zwischen elf und 14 Jahren an der Reihe. Barth: „Am Freitag soll das erste Training für die Kleinsten ab acht Jahren stattfinden.“ Der Klubchef ist optimistisch, dass alles klappen wird: „Natürlich darf man derzeit noch nichts riskieren, aber ich denke schon, dass alle Menschen jetzt eine gewisse Grundsensibilität für die Situation entwickelt haben.“

Für die Raiffeisen Oberland Challenge, deren Vorsitzender er ebenfalls ist, sieht der Wolfratshauser trotz des jetzt erlaubten Trainingsstarts schwarz: „Die Laufserie selbst haben wir ja bereits abgesagt.“ Bis 31. August seien bekanntermaßen keine größeren Veranstaltungen erlaubt, „und es macht keinen Sinn, dann alle Läufe aus dem Frühjahr und Sommer in den Herbst reinzuquetschen“. Allerdings hat Barth die Hoffnung, dass noch die Extreme-Wettbewerbe in Gaißach (5. September) und Schliersee (12. September) sowie der Mooshamer Waldlauf (26. September) und der Marktlauf in Holzkirchen (25. Oktober) stattfinden können.

Das typische Abstand- und Hygiene-Problem in sanitären Räumen ist bei den Lenggrieser Leichtathleten überhaupt kein Thema – weil es auf der Sportanlage bei der ehemaligen Prinz-Heinrich-Kaserne gar keine gibt. „Hier scharren schon alle mit den Hufen und freuen sich darauf, dass sich wieder etwas bewegt“, berichtet Evi Stadler, TVL-Abteilungsleiterin und Vorsitzende der Leichtathletik-Gemeinschaft Oberland (LGO). „Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen den Trainingsbetrieb in Kleingruppen wieder aufnehmen. Das ist vor allem für die Kinder wichtig, dass sie wieder beschäftigt werden“, betont die Funktionärin. Auch der Abstand zwischen den Trainingsteilnehmern ist gewährleistet, denn die Weitsprung-Anlage ist hinter dem einen Tor und die für den Hochsprung hinter dem anderen – also in 100 Meter Entfernung. Stadler: „Und zu den Übungen selbst können sich die einzelnen Sportler ja mit Abstand anstellen.“

Tennis

Auch bei Wolfgang Wenus ist die Freude groß. Der Geltinger ist hauptberuflich als Tennislehrer tätig und zudem Vereinsspieler beim TC Geretsried. „Prima, dass Tennisspielen wieder erlaubt ist, aber ich warte lieber noch bis zum 18. Mai ab“, so Wenus. Grund seien die umfangreichen Auflagen: Es muss Desinfektionsspray zur Verfügung stehen, die Bänke am Spielfeldrand müssen einen bestimmten Abstand haben, es gibt Vorgaben, wie viele Leute sich zugleich auf einer Tennisanlage aufhalten dürfen und wie viele Aktive an einem Training teilnehmen dürfen. „Das wird am Anfang sicherlich organisatorisch schwierig werden“, meint der Tennislehrer.

+ Aufschlag: Viele Auflagen müssen die Tennisspieler wie Wolfgang Wenus erfüllen. Noch unklar ist, wann die Anlage des Tölzer Tennisclubs Rot-Weiß ihren Betrieb wieder aufnimmt. „Wir haben erst am Montagabend eine Vorstandssitzung, in der wir festlegen wollen, unter welchen Auflagen das Tennisspielen möglich sein wird“, erklärt Vorsitzender Klaus Koblenzer. Angedacht seien hier etwa Einweg-Handschuhe für die Abzieher. Auch beim Tennis sei das größte Problem nicht die Ausübung des Sports, da hier die einzelnen Mitspieler naturgemäß weit genug voneinander entfernt sind, sondern die Benutzung von Umkleiden und Duschen. „Dort ist sicherlich ein größerer Desinfektionsbedarf angesagt“, sagt Koblenzer. „Wenn die zu treffenden Hygienemaßnahmen abgeklärt sind, wollen wir unsere Tennisplätze auf jeden Fall zeitnah wieder aufsperren“, betont der Klubchef.

Segelfliegen

Auch bei den Königsdorfer Segelfliegern muss bis zum Start noch einiges besprochen werden. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass es wieder losgeht“, sagt Mathias Schunk. Der Pressesprecher der Segelfluggruppe Isartal ist mit den Kollegen aller sechs Vereine im ständigen Austausch. „Es geht um Hygienekonzepte und wie wir beispielsweise den Windenstart organisieren, an dem mehrere Personen beteiligt sind.“ Ein heikles Thema ist auch das Fliegen im Doppelsitzer. „Prinzipiell ist es möglich, aber es gibt strenge Auflagen“, stellt Schunk klar. Vorerst werden wohl auch nur erfahrene Piloten wieder ins Cockpit steigen dürfen. „Man darf nicht vergessen, dass wir jetzt lange Zeit mit dem Segelfliegen ausgesetzt haben. Deshalb wären für einige Kollegen unbedingt Schulungen notwendig, aber die haben wir momentan noch ausgesetzt“, so der Pressesprecher.

Beachvolleyball

Bereits einige Anfragen von seinen Volleyballern hat Lukas von Stülpnagel erhalten. „Die Jungs sind fast schon ungeduldig“, hat der Abteilungsleiter des BCF Wolfratshausen festgestellt. Denn Volleyball wird bekanntlich nicht nur in der Halle, sondern im Sommer auch mit Vorliebe draußen im Sand gespielt – und das in der Regel nur mit zwei Personen zeitgleich auf einer Seite des Spielfelds. „Das Thema ist heikel“, sagt von Stülpnagel und verweist auf das Trainingskonzept, das der Bayerische Volleyballverband (BVV) ausgearbeitet hat. Darin geht es allerdings in erster Linie um den Betrieb in der Halle. „Zum Beispiel, dass die Aktiven untereinander 1,5 Meter Abstand halten müssen und Netzangriffe untersagt sind, was in der Praxis nicht so einfach umzusetzen ist“, zählt der Mittelblocker der VSG Isar-Loisach auf. Denkbar sei allerhöchstens ein kontaktloses Taktik-, Technik- oder Konditionstraining im Freien – allerdings mit insgesamt höchstens fünf Personen. „Eigentlich möchte ich lieber abwarten, bis wir vom BVV eine konkrete Anleitung bekommen“, sagt von Stülpnagel.

Golf

Beim Golfclub Isarwinkel (GCI) auf der Tölzer Flinthöhe freut man sich, dass die Anlage ab Montag wieder bespielt werden darf. Freilich unter strengen Regeln, die den Geboten der Hygiene und der Abstandhaltung folgen. So ist für die Golfspieler eine vorherige Buchung der Startzeit erforderlich, und es werden ausschließlich 2er-Flights im Zehn Minuten-Rhythmus auf den Platz gelassen. Um größere Staus zu vermeiden, sind maximal drei Startzeiten pro Woche und Mitglied erlaubt. Aus hygienischen Gründen darf auch die Fahne zum Einlochen nicht herausgenommen werden, die Rechen wurden aus den Bunkern entfernt und der Ballwascher ist außer Betrieb. Desweiteren ist das Betreten des Clubhauses und der Caddieräume nur mit Mund-Nasenschutz gestattet. Auf der Driving-Range sind ebenfalls Abstandsregeln zu beachten. Eine Nutzung der Umkleiden und Duschen ist nicht möglich, das Club-Restaurant bleibt geschlossen.

Durchaus interessant auch der Hinweis, den der GCI seinen Mitgliedern zukommen lässt: „Bitte vermeiden Sie Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen, die wir aufgrund behördlicher Vorgaben nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen.“