Freundschaft zwischen Wolfratshausen und Barbezieux erneuert - Heilinglechner unterschreibt Vertrag

Von: Dominik Stallein

Teilen

Partnerschaft aufgefrischt: Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner (li.) und André Meuraillon, Rathauschef von Barbezieux, unterzeichneten nach 52 Jahren Freundschaft die Dokumente erneut. © Partnerschaftsverein

Wolfratshausen und Barbezieux bekräftigen in Frankreich ihre Städtepartnerschaft. Seit über 50 Jahren verbindet die beiden eine Freundschaft.

Wolfratshausen/Barbezieux – Mit der deutsch-französischen Freundschaft ist es ein bisschen wie mit Rotwein: „Gute Freundschaften reifen mit den Jahren, werden besser und intensiver“, sagt Rathauschef Klaus Heilinglechner. So wurde die Freundschaft Wolfratshausens mit der Partnerstadt Barbezieux ebenfalls immer inniger in den vergangenen fünf Jahrzehnten. Seit 52 Jahren besteht die Verbindung der beiden Kommunen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten mussten zwar vor zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen, kürzlich besuchte nun eine 50-köpfige Delegation aus der Loisachstadt die Partner in Westfrankreich.

Freundschaft zwischen Wolfratshausen und Barbezieux erneuert - Heilinglechner unterschreibt Vertrag

„Es war ein richtig schöner Besuch mit vielen Höhepunkten“, berichtet Rainer Kebekus, der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Wolfratshausen-Barbezieux. Aperitifs mit Stopfleber-Macarons und Wein unter freiem Himmel zählt Kebekus dazu, auch das gemeinsame Musizieren von Wolfratshauser Musikschülern mit Jugendlichen aus Barbezieux. „So etwas, also ein Kennenlernen der Jungen, haben wir uns schon lange zum Ziel gesetzt“, sagt Kebekus. Mit einem Stück aus dem Gestiefelten Kater – gemeinsam geprobt, gemeinsam aufgeführt – ließen die 12- bis 15-Jährigen diesen Wunsch des Partnerschaftsvereins wahr werden. „Auch für die Jugendlichen selbst war es ein tolles Erlebnis – schon nach den ersten Proben haben sie darauf bestanden, dass die jungen Franzosen beim Gegenbesuch mitkommen müssen.“

Wolfratshauser in Barbezieux: „Können stolz auf unsere Partnerschaft sein“

Politischer Höhepunkt des langen Frankreich-Wochenendes war ein Festakt samt feierlichen Ansprachen der Bürgermeister vor dem Rathaus in Barbezieux. „Wir können sehr stolz auf unsere Städtepartnerschaften sein, die, wie andere Dinge auch, dazu beigetragen haben, Europa von der Basis her, das heißt, von den Menschen her, zu stärken“, betonte Bürgermeister André Meuraillon.

Ein Maibaum für Barbezieux: Rainer Kebekus (rechts) überreichte ein Geschenk. © Partnerschaftsverein

Deutsch-Französische Freundschaft: Seit 1970 sind Wolfratshausen und Barbezieux Partner

Der Franzose erinnerte an die Anfänge der Freundschaft, die in den 1960er-Jahren liegen. Damals suchte Barbezieux eine Partnerstadt in Bayern. Die zwei Kommunen stellten einige Ähnlichkeiten in der Struktur fest: „Beide sind mit Industrie und Gewerbe im ländlichen Raum ausgestattet“, erklärte Meuraillon. Am 26. September 1970 unterzeichnete der damalige Wolfratshauser Bürgermeister Willy Thieme mit seinem französischen Pendant die Partnerschaftsurkunde. Seither wird dieses Zeremoniell alle zehn Jahre wiederholt.

Heilinglechner unterschreibt Vertrag: Freundschaft aufgefrischt

Diese Tradition soll den Willen beider Städte bekunden, die Partnerschaft am Leben zu halten. „Wir zeigen damit deutlich: Freundschaft ist auch Verpflichtung. Die Verpflichtung, in schwierigen Zeiten dem anderen beizustehen“, sagte Heilinglechner. Er spielte auf den Krieg in der Ukraine an. Meuraillon sprach auch über dieses Thema: „Dieser Konflikt und diese menschlichen Tragödien sollten uns daran erinnern, dass es den Frieden auf der Welt immer wieder zu erobern und zu bewahren gilt – und dass wir wachsam bleiben müssen.“

Wolfratshausen hält Partnerschaft mit Barbezieux: „innige Freundschaft“

Wie Rathauschef Heilinglechner in seiner Ansprache betonte, müsse die Freundschaft gepflegt werden. „Es finden regelmäßig gegenseitige Besuche statt, die Städte sind wechselseitig mit Ausstellungsständen auf Messen in Barbezieux und Wolfratshausen vertreten. In den Schulen gibt es ein Austauschprogramm und die Vermittlung von Praktika. Auch die Wolfratshauser Feuerwehr pflegt zu ihren französischen Kollegen hier in Barbezieux eine innige Freundschaft.“ Kurzum: Der Partnerschaftsverein habe „ein festes Band geknüpft über Generationen und Branchen hinweg“. Als Zeichen des Friedens und der Freundschaft pflanzten die Bürgermeister gemeinsam einen Olivenbaum im Rathausgarten.

Maibaum für Franzosen: Wolfratshauser präsentiert Geschenk für Barbezieux

Der Partnerschaftsvereins-Vorsitzende Rainer Kebekus hatte ein besonderes Geschenk für die französischen Freunde dabei: Er überreichte Meuraillon einen Miniatur-Maibaum aus Zinn. Vor zehn Jahren hatte der Verein einen echten Maibaum nach Barbezieux gebracht und dort aufgestellt – „das ist finanziell nicht noch einmal möglich gewesen“, erklärte Kebekus. Im kommenden Jahr möchten die französischen Freunde die Stadt Wolfratshausen besuchen, Termine und Details des Gegenbesuchs stehen noch nicht fest. „Wir werden aber ein schönes Programm für unsere Freunde zusammenstellen“, kündigt Kebekus an.