Die Gefahren des Internets

Geretsried – WhatsApp, Instagram, Snapchat: Ohne diese Austauschmöglichkeiten via Smartphone ist das Leben der heutigen Jugendlichen kaum noch vorstellbar. Missbrauch kann aber auch enorm gefährlich sein.

Geretsried – Dem Thema „Das Internet und seine Gefahren“ widmet sich die Theatergruppe Eukitea in ihrem Stück „I like you“, das sie vor Kurzem vor den Sechstklässlern der Realschule Geretsried aufführte. Es handelt von Luke, seiner Freundin Samira und deren Freunden (in Doppelrollen Olaf Dröge, Michael Gleich und Josephine Volk). Nach einem Streit verbreitet Samira ein demütigendes Bild von Luke im Netz. Es verbreitet sich rasend schnell und wird mit fiesen Kommentaren versehen. Plötzlich steht Luke alleine da, keiner will mehr etwas mit ihm zu tun haben. Und das Internet vergisst nichts.

Vorsicht, was man über andere verbreitet!

„Cybermobbing ist ein hochaktuelles Thema“, sagt Schulpsychologe Florian Geißler, der den Kontakt zu dem Präventions-Theaterprojekt aus Diedorf bei Augsburg hergestellt hat. Es sei wichtig, auf die Gefahren im Internet aufmerksam zu machen und die Schüler dafür zu sensibilisieren. „Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem, was man gerade über andere verbreitet, ist unumgänglich“, so Geißler. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch eine 1500 Euro-Spende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen sowie weitere Beiträge des Elternbeirats und der „Freunde der Realschule“.