Neues Zuhause für ausgebüxte Bienen

Gelting – „Ich bin aufgeregt wie beim ersten Date“, sagt Susanne Karner, während sie sich die Imkerkleidung überstreift. Über die Treppe geht es in den Keller. Dort steht in einem dunklen Raum ein Behälter, der voller Bienen ist. Sie sollen im Garten der Karners ein neues Zuhause bekommen.

„Ein Arbeitskollege von meinem Mann hat angerufen und uns von einem Bienenschwarm berichtet, der es sich in einer Hecke bequem gemacht hat“, erzählt die 47-Jährige. Dort konnten die ausgebüxten Tiere nicht bleiben. Der Penzberger verständigte laut Karner einen Imker, der die Bienentraube einfing und sie in einen luftdurchlässigen Behälter packte. Die Biologin setzte sich ins Auto und holte die Box mit dem Schwarm.

+ Geräumig: Im neuen Zuhause haben die Tiere viel Platz, um sich auszubreiten. © nej

Im Keller knipst Karner das Licht an, und schon schwillt das Brummen an. „Die Bienen merken, dass was passiert.“ Vorsichtig trägt sie die Box nach oben in den Garten. Dort ist schon alles vorbereitet. Wie groß der eingefangene Schwarm ist, kann die Geltingerin nicht sagen. „Ich konnte ja schlecht aufmachen und reinschauen“, meint sie. „Da wären die Bienen sofort wieder ausgeschwärmt.“ Sie schätzt, das sich in der Tonne ungefähr 10 000 Bienen befinden. „Aber das kann man wirklich schlecht sagen.“Die ausschwärmenden Bienen haben auf jeden Fall vorgesorgt. Sie haben einen Futtervorrat für drei Tage bei sich, um unter freiem Himmel überleben zu können.

Karner öffnet das Behältnis und schüttelt die Tiere in ihr zukünftiges Heim. Um den offenen Stock summt es ordentlich. Aber die Bienen ziehen sich relativ ruhig in die dunkelste Ecke des Kastens zurück. „Das ist ein Hinweis darauf, dass die Königin auf jeden Fall noch lebt, sonst wären die Tiere nicht so ruhig“, meint die Imkerin.

Denn ohne Königin geht es nicht. Sie ist die wichtigste Biene im Stock. Manchmal passiert es aber doch: Die Königin geht verloren, und dann muss Ersatz her. Das kann auf natürliche Weise geschehen, wenn sich noch ganz junge Brut auf den Waben befindet. Dann ziehen sich die Arbeiterinnen selbst eine neue Königin. Geht das nicht mehr, muss der Imker eingreifen, indem er eine gekaufte oder selbstgezüchtete Königin zusetzt. Oder es wird eine Brutwabe mit jungen Larven aus einem Spendervolk dazu gegeben.

„Eine Biene allein ist nicht lebensfähig“, erklärt die Expertin. „Sie braucht die Gemeinschaft aller Bienen im Stock. Und das Zusammenleben ist perfekt organisiert.“ Neben einer einzigen Königin leben im Stock zehntausende Arbeitsbienen und während der Sommermonate hunderte bis tausende männliche Bienen. Das Leben einer Arbeitsbiene, die im Sommer geboren wird, währt kaum sechs Wochen. „Nur die Bienen, die im Spätsommer das Licht der Welt erblicken, leben länger“, sagt Karner. „Bis März, April des Folgejahres.“

In der kurzen Zeit ihres Lebens wechselt die Arbeitsbiene ihren Beruf sehr oft: Nacheinander ist sie Babysitter, Amme, Wachsproduzent, Baumeister, Maurer, Klimaspezialist, Wächter und Putzfrau. In der zweiten Hälfte ihres Lebens schließlich Aufklärer, Transportflieger, Nachrichtensprecher und Gärtner in einer Person. Nur eines können Arbeitsbienen nicht: befruchtete Eier legen und so für den notwendigen Nachwuchs sorgen. Das ist Aufgabe der Königin – dem einzigen geschlechtlichen Weibchen in einem Volk, das im Sommer rund 50 000 Arbeiterinnen umfassen kann. „Bis zu 2000 Eier pro Tag kann eine Bienenkönigin legen“, so Karner. Das sei mehr als ihr eigenes Gewicht. In einer Saison kommen durchschnittlich 150 000 bis 200 000 Eier zusammen.

Trotz dieser unvorstellbaren Legeleistung wird die Königin im Vergleich zur Arbeitsbiene steinalt: Bis zu fünf Jahre lebt sie. Die Königin hat zugunsten der hohen Eiproduktion die Fähigkeit zur Selbstversorgung weitgehend aufgegeben. Sie lebt von Mund-zu-Mund-Fütterung durch ihre „Hofdamen“.

Die Arbeiterin erbringt in ihrem kurzen Leben eine Flugleistung von rund 800 Kilometern im Dienste des Bienenstaats. Sie wird durch einen von der Königin abgesonderten Botenstoff (Pheromon) daran gehindert, selbst Eier zu legen und die Brutpflege im Volk einzustellen.

Die Bienen kommen in ihrem neuen Zuhause langsam zur Ruhe. Mit ruhigen Handgriffen verschließt die Imkerin den Kasten und öffnet das Flugloch. „Jetzt müssen sie nur noch drinnen bleiben und ihr neues Heim annehmen“, sagt die Geltingerin. „Ich bin gespannt.“

