Premiere im Hinterhalt: Filmkomponist Gerd Baumann stellt neues Programm vor

Der Komponist Gerd Baumann feiert am Freitag im Hinterhalt die Premiere seines Programms „Gerd Baumanns Parade“.

Gelting – Gerd Baumann ist ein Allrounder, Komponist unter anderem der Filmmusik der Marcus H. Rosenmüller-Filme. Deutscher Filmpreisträger, Musiker bei „Dreiviertelblut“ und ganz nebenbei Musikprofessor an der Hochschule für Musik und Theater in München. Nun bringt Baumann seine berühmte Filmmusik aus „Sommer in Orange“, „Beste Zeit“ und „Wer früher stirbt, ist länger tot“ erstmals live auf die Bühne. Premiere ist diesem Freitag im Geltinger Hinterhalt. Unsere Mitarbeiterin Andrea Weber sprach vorab mit dem Künstler.

Herr Baumann, Ihr Programm heißt „Gerd Baumanns Parade“. Wollen Sie mit Ihrer Filmmusik nun die Live-Bühnen des Landes erobern?

Sagen wir mal „sanft erobern“. Wir werden nicht gleich loslegen, ein Album produzieren und auf Tour gehen. Aber dennoch wünsche ich mir, dass das neue Projekt stetig und organisch wächst. Der Name „Parade“ ist übrigens noch ein biegsamer Begriff.

Kommen Soundtracks auch ohne Bilder aus?

Achtung, es geht nicht um Filmmusik, sondern um die Songs und Lieder aus den Filmen der vergangenen 13 Jahren, angefangen mit „Wer früher stirbt, ist länger tot“, „Räuber Kneißl“, „Sommer in Orange“… Es sind meine Lieblingssongs. Die sind teils bekannt und haben ihre Fans, aber es sind auch Stücke dabei, die ich bisher nur für mich selbst spielte.

Sie haben sich mit dem Jazz-Kontrabassisten Benny Schäfer, Maria Moling von Ganes und Sam Hylton (arc noir) ganz besondere Musiker dazu geholt. Wie kam diese Besetzung zustande?

Kontrabassist Benny Schäfer von max.bab aus Geretsried verehre ich sehr. Er spielt schon lange mit mir in „Dreiviertelblut“. Maria Moling von „Ganes“ traf ich vor zwei Jahren auf einem Festival in Burghausen, eine hervorragende Sängerin und Schlagzeugerin, und der amerikanische Pianist Sam Hylton ist ein Kollege von mir an der Münchner Hochschule. Ich engagierte ihn als Pianist vor drei Jahren beim Singspiel am Nockherberg.

Bekommen die Filmsongs durch die Live-Besetzung neue Melodien oder Klangfarben?

Ja, die Songs bekommen natürlich ein neues Gewand, so wie es für diese Besetzung Sinn macht. Ich singe alle Lieder selbst. Das ist im Film natürlich nicht so. Da brauchst du mal eine sanfte Frauenstimme, oder eine dreckige, ältere Männerstimme, je nach der Szene.

Live vor dem Publikum. Was macht den Reiz aus?

Kurz gesagt, da kann ich frei nach Schnauze machen, was ich will.

Wieso feiern sie gerade im Hinterhalt die Geburtsstunde des neuen Musikprojekts?

Ich war schon mit „Dreiviertelblut“ zu Gast im Hinterhalt und bei einer Lesung mit Marcus H. Rosenmüller. Es ist eine besondere Bühne mit guter Akustik und netten Leuten. Bei einem neuen Projekt, wo noch nicht alles geschniegelt ist, da ist es wichtig, dort zu sein, wo man sich wohl fühlt.

„Gerd Baumann’s Parade“ findet am Freitag, 31. Mai, ab 20.30 Uhr in der Kulturbühne Hinterhalt in Gelting statt. Karten zum Preis von 17 Euro (zuzüglich Gebühr) gibt es bei Bücher Ulbrich und Intersport Utzinger in Geretsried. Reservierungen sind auch per E-Mal an info@hinterhalt.de möglich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 19 Euro.