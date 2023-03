Dreistelliger Millionenbetrag: Zuschuss für Geothermieprojekt in Gelting.

91,6 Millionen Euro Unterstützung

Gute Nachrichten für das Geothermieprojekt in Gelting: Das Unternehmen Eavor erhält einen Zuschuss in Höhe von 91,6 Millionen Euro aus Europäischen Innovationsfonds.

Gelting – Einen Zuschuss aus dem Europäischen Innovationsfonds (EIF) erhält das Unternehmen Eavor, das zusammen mit der Enex Power Germany hinter dem Geothermieprojekt in Gelting steht. Mit 91,6 Millionen Euro unterstützt der EIF laut Mitteilung das ambitionierte Vorhaben, in das insgesamt ein hoher dreistelliger Millionenbetrag investiert wird.

Geothermie-Projekt in Gelting: Zuschuss in Höhe von 91,6 Millionen Euro

Wie berichtet soll mit einem neuen technischen Konzept Erdwärme genutzt werden. In 4500 Metern Tiefe will Eavor insgesamt vier Wärmeschleifen verlegen und miteinander verbinden. Sie sollen einen kontinuierlichen, geschlossenen Wasserkreislauf ermöglichen. Dem unterirdischen Gestein soll so Wärme entzogen und die Energie an die Oberfläche gebracht werden.

Die Arbeiten begannen im Oktober 2022, die Bohrungen für die Wärmeschleifen sollen im Juli starten. Dafür stehen zwei der größten Bohranlagen Europas unter Vertrag. Gleichzeitig mit den Bohrarbeiten soll auch der Bau des Kraftwerks durchgeführt werden. Die Turbinen dafür wird das italienische Unternehmen Turboden liefern. Die erste Energieproduktion ist für das vierte Quartal 2024 geplant, die volle Kapazität soll 2026 erreicht werden.

Geothermie in Gelting „von größter Bedeutung“

Eavor-Mitbegründer John Redfern dankt der Europäischen Kommission für den Zuschuss. Man fühle sich geehrt, neben so vielen angesehenen europäischen Unternehmen in das EIF-Programm aufgenommen worden zu sein. „Eavor möchte sich bei den regionalen Interessenvertretern, der bayerischen und der deutschen Regierung, der Gemeinde und den Projektpartnern bedanken“, ergänzt Eavor-Geschäftsführer Daniel Mölk.

Nach Meinung von Philippe Dumas, Generalsekretär des Europäischen Verbands für Geothermie, ist das Projekt in Gelting „von größter Bedeutung“. Es werde unter anderem die Sicherheit der Stromversorgung erhöhen und dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen zu verringern. nej

