Galerie an der Elbestraße erinnert an das Attentat von Hanau

Von: Peter Herrmann

Albrecht Widmann (oben, li.) und KIL gedachten mit Collagen von Ronny Cameron der Hanauer Opfer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Galerist Albrecht Widmann und der Kulturverein Isar-Loisach veranstalteten kürzlich einen Gedenkabend für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau.

Geretsried – Ein trauriger Anlass führte am Samstagabend den Kulturverein Isar-Loisach (KIL) und den Galeristen Albrecht Widmann zusammen: Vor zwei Jahren erschoss ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven, danach seine Mutter und schließlich sich selbst. „Daran wollen wir mit einer Ausstellung und einem besonderen Film erinnern“, erklärte KIL-Vorsitzende Assunta Tammelleo in der Galerie an der Elbestraße.

Vor rund 20 Besuchern verlas Tammelleo die Namen der Opfer: Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saraçoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. „Wir leben in einem Land, in dem man erschossen werden kann, wenn man dunkle Haare oder Haut hat“, stellte Tammelleo fest.

Diskriminierung hat wieder Hochkonjunktur

Albrecht Widmann, der im Herbst des Vorjahres seine Galerie eröffnet hat, erlebte Fremdenfeindlichkeit in seiner einstigen Wahlheimat Großbritannien. „Als der Brexit beschlossen wurde, bin ich mit meinem Lebensgefährten wieder nach Deutschland gezogen“, berichtete er. Der 77-Jährige bedauerte, dass Diskriminierung mittlerweile wieder in vielen Ländern Hochkonjunktur habe.

Die Collagen von Ronny Cameron zeigen unter anderem einen elektrischen Stuhl kurz vor der Hinrichtung. © Hermsdorf-Hiss

Gerne erklärte sich der ehemalige Geretsrieder Kulturpreisträger deshalb bereit, am Attentat-Jahrestag die Bilder von Ronny Cameron in seinen Räumen zu zeigen. Der in Geretsried lebende Künstler nennt sich „schottischer Bajuware“ und wollte seine Ausstellung „All lives matter“ eigentlich persönlich eröffnen, musste aber wegen einer Erkrankung absagen.

Brennende Straßen, knüppelnde Polizisten

„Als 2019 der damalige US-Präsident Donald Trump ein neues Gesetz zur Hinrichtung von Straftätern erlassen hatte, hat mich das sehr beunruhigt“, erklärt der 1944 in Glasgow geborene Brite unserer Zeitung bei einem Telefonat, warum er politisch motivierte Collagen angefertigt hat. So zeigt „The Death Throne“ einen elektrischen Stuhl, und „Saved at the last minute“ offenbart einen Blick in eine Hinrichtungszelle. Auf anderen Collagen sind brennende Straßen und knüppelnde Polizisten zu sehen, die Cameron zum Teil mit Bildbearbeitungsprogrammen am Computer verfremdet hat.

Bewegte Bilder vom Alltagsrassismus in den amerikanischen Südstaaten vermittelte beim Gedenkabend die Vorführung des mehrfach oscarprämierten Films „In der Hitze der Nacht“ mit dem im Januar 2022 verstorbenen Hauptdarsteller Sidney Poitier.

Albrecht Widmann hofft nun darauf, dass sein coronabedingt ins Stocken geratener Galeriebetrieb im Frühjahr wieder Fahrt aufnimmt. Am 17. März findet dort eine Vernissage mit Werken von Cornelie und Claudia Wolff statt. Die für die Künstlerinnen fälligen Galeriegebühren kommen dem Tierschutz zugute.

