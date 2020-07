Mischling reißt sich von Leine los und beißt Jungen (4) mehrfach ins Gesicht - Hundebesitzer flüchtet von Unfallort 

Ein Hund hat sich in Geretsried von einer Leine losgerissen. Er attackierte einen Jungen heftig. Der Tierbesitzer nahm Reißaus.

Geretsried - Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Freitagabend in Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ein vier Jahre alter Junge ist von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Das Kind wurde bei der Attacke schwer verletzt und musste umgehend operiert werden.

Geretsried/Bayern: Hund attackiert Kind - Junge wird bei Angriff schwer verletzt

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, habe sich der Mischling am Abend von der Leine losgerissen. Anschließend habe er das Kind attackiert und ihm mehrfach ins Gesicht gebissen. Während der Junge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert wurde, verließ der Hundebesitzer den Unfallort.

Geretsried: Polizei trifft Hundebesitzer in Wohnung an

Wie die Polizei weiter mitteilt, sei der 28 Jahre alte Mann vom Unfallort geflohen, die Polizei habe ihn wenig später jedoch in seiner Wohnung angetroffen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wie die Polizei weiter berichtet, sei der Hund mittlerweile in einem Tierheim untergebracht.

