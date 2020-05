Wahl in Geretsried: Sonja Frank vertritt Bürgermeister Michael Müller

In der konstituierenden Sitzung des Stadtrats wurden die beiden Bürgermeister-Stellvertreter gewählt.

Update vom 5. Mai 2020, 18.28 Uhr:

Bürgermeister Müllers Stellvertreter stehen fest: Mit 19 Stimmen wurde Sonja Frank (Freie Wähler) zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt. Für Martina Raschke (Grüne) stimmten 7, für Hans Hopfner (SPD) 5.

Im nächsten Wahlgang kürte das Geretsrieder Gremium Gerhard Meinl (CSU) mit 20 Stimmen erneut zum Dritten Bürgermeister. Martina Raschke erhielt 9 Stimmen, Franz Wirtensohn (CSU) eine. Eine Stimme war ungültig.

Ursprünglicher Artikel vom 4. Mai 2020:

Geretsried – Die Vorbereitungen in den Ratsstuben laufen: Am Dienstag, 5. Mai, um 17 Uhr findet dort wie berichtet die konstituierende Sitzung des Stadtrats statt. Die Wahlkabinen stehen bereits. Dort werden die Stadträte in geheimen Abstimmungen entscheiden, wer Bürgermeister Michael Müller vertreten wird, wenn er mal verhindert ist.

In den vergangenen sechs Jahren war Hans Hopfner (SPD) Zweiter Bürgermeister. Wolfgang Werner geht davon aus, dass sich daran nichts ändert. Der Bürgermeisterkandidat selbst hat kein Interesse an einem Stellvertreterposten. „Ich wollte Bürgermeister werden, nicht Zweiter oder Dritter Bürgermeister im Ehrenamt“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Das sei ihm von vorneherein klar gewesen. „Hans Hopfner hat in der Fraktion kundgetan, dass er sich zur Wahl stellt, das finden wir gut und unterstützen ihn natürlich.“ Der Vize-Bürgermeister habe einen guten Job gemacht. „Ich denke, er genießt das Vertrauen des Ersten Bürgermeisters und ist in der Verwaltung beliebt.“ Gerade in diesen Zeiten seien Loyalität, Kontinuität und Erfahrung gefragt.

Die SPD hat bei den Kommunalwahlen zwei Sitze eingebüßt und ist künftig mit einer Frau und drei Männern im Stadtrat vertreten. Wenn die CSU-Fraktion, die inklusive Bürgermeister 13 Mandate im Stadtrat hält, ebenfalls für Hopfner stimmt, hat er eine Mehrheit. Diese Unterstützung „erscheint mir sicher“, sagt Werner. CSU-Ortssprecher Ewald Kailberth habe fast unmittelbar nach der Wahl gesagt, er wünsche sich, dass alles beim Alten bleibt. „Hätten wir ein anderslautendes Signal bekommen, würden wir anders entscheiden. Eine Kampfkandidatur macht für uns keinen Sinn“, so Werner.

Auf die Frage, ob die Wiederwahl von Hopfner feststeht, sagt Kailberth allerdings: „Schauen wir mal.“ Auch, ob die CSU selbst einen Stellvertreter nominieren will, sagt er nicht. Bislang stellte die CSU mit Gerhard Meinl den Dritten Bürgermeister. Solange man noch Gespräche führe, wolle er nicht vorpreschen, meint Kailberth. Ohnehin findet der Fraktionssprecher, dass die Personalie des Zweiten und Dritten Bürgermeisters zu hoch gehängt wird. „Für mich geht es darum, wie kann man miteinander arbeiten“, sagt Kailberth. „Wenn sich jeder etwas zurücknimmt, können wir sehr viel mehr erreichen, glaube ich.“

Mit je fünf Sitzen sind Freie Wähler (FW) und die Grünen im neuen Stadtrat gleichauf, wobei Erstere eine Fraktionsgemeinschaft mit Larry Terwey (FDP) gebildet haben. Beide Fraktionen schicken eine Kandidatin ins Rennen um das Amt des Vize-Bürgermeisters. Für die FW steht Sonja Frank zur Wahl. „Sie hat einen guten Referentenjob gemacht“, wirbt Sprecher Dominik Irmer. Man habe frühzeitig Gespräche mit anderen Fraktionen geführt, über die internen Abstimmung will Irmer aber nicht zu viel sagen. „Wir würden uns freuen, wenn es Sonja Frank wird.“

Für die Grünen will Martina Raschke kandidieren. „Das bin ich dem Wähler schuldig“, sagt die künftige Fraktionssprecherin mit Blick auf die Bürgermeisterwahl, bei der sie nach Michael Müller die meisten Stimmen bekommen hat. Sie hofft, dass der Wählerwille bei der geheimen Abstimmung in der konstituierenden Sitzung berücksichtigt wird und „dass wir als Frauen eine Chance bekommen“.

Auch die Geretsrieder Liste findet, „eine Frau würde Geretsried recht guttun“, erklärt Stadtrat Volker Reeh. Da das neue Bündnis nur mit drei Männern im Stadtrat vertreten ist, wolle es keinen Stellvertreter anbieten. „Ich glaube auch nicht, dass wir eine Chance hätten.“ Einen Deal zwischen SPD und CSU fände er nicht gut: „Ich hoffe auf politisches Fair Play.“

Kein Kuschelkurs

Im Vorfeld der konstituierenden Sitzung haben nicht alle Fraktionen über mögliche Gemeinsamkeiten oder Zusammenarbeit bei der Postenvergabe gesprochen. Zwischen CSU und Grünen gab es beispielsweise bislang diesbezüglich keinen Kontakt. Martina Raschke (Grüne) erklärt, sie habe hinsichtlich ihrer Kandidatur als Vize-Bürgermeisterin nicht um Unterstützung bei der CSU geworben. „Da sind eigene Interessen im Spiel“, sagt die Geltingerin. CSU-Sprecher Ewald Kailberth ist ebenfalls nicht auf die Grünen zugegangen. Michael Kling hätte als neuer Ortssprecher im November einem gemeinsamen Kuschelkurs mit der CSU eine klare Absage erteilt. Das habe Kailberth als Ende der Zusammenarbeit gewertet, sagt der CSU-Ortsvorsitzende. „Ich finde das schade, ich habe gerne gekuschelt.“

Konstituierende Sitzung

Der neue Stadtrat hält seine konstituierende Sitzung am Dienstag, 5. Mai, um 17 Uhr im Saal der Ratsstuben ab. Neben der Vereidigung der gewählten Mitglieder wird über die Position der Bürgermeister-Stellvertreter entschieden. Zudem werden die Geschäftsordnung erlassen und die Referenten sowie Besetzung der Ausschüsse bestimmt. Von der Ehrung der ausgeschiedenen Stadträte sieht Bürgermeister Michael Müller aufgrund der Corona-Pandemie ab. In nächster Zeit sollen nur notwendige Sitzungen abgehalten werden, auch über das Thema Ferienausschuss könne man noch mal nachdenken. Müller: „Meiner Meinung nach muss das demokratische System auch in Corona-Zeiten aufrecht erhalten werden.“ sw