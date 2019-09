Unser Gastbeitrag an diesem Sonntag kommt von Sabine Grasberger aus Geretsried.

Es ist Herbst. Letzte Woche noch hatten wir wunderschönes, sonniges Herbstwetter, das noch einmal verlockend für einen Spaziergang oder eine Bergtour war. Bergtouren haben für mich einen ganz besonderen Reiz. Das Vertrautmachen mit der Tour auf der Karte und mit den Bildern im Wanderführer, dann das Loslaufen, der Weg, der immer weiter nach oben führt, die schöne Natur, die Anstrengung und als Belohnung die wunderschöne Aussicht. Der blaue Himmel, die Gipfelbrotzeit und beim Blick in die Weite ist die Schöpfung in ihrer vollen Pracht mit Pflanzen, Tieren, Bergen und Flüssen zu sehen. Die Anstrengung hat sich gelohnt.

+ Sabine Grasberger von der katholischen Jugendstelle in Geretsried. Leider ist die Natur nicht mehr überall so wunderschön, sondern durch unseren menschlichen Einfluss sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wälder brennen für die Fleischproduktion, Bäume sterben durch Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer, Seen trocknen aus, Müll schwimmt in Flüssen und im Meer. Wir sind mit unserem Lebensstil maßgeblich an Schmutz oder Verschmutzung der Umwelt beteiligt.

Doch keine Angst, es ist gar nicht schwer, etwas für die Umwelt zu tun. Nicht umsonst wird zum Beispiel die Umstellung in ein müllfreieres Leben auch „Zero-Waste-Reise“ genannt. Es funktioniert nicht im Handumdrehen, aber es ist ähnlich wie bei einer Bergwanderung: Zuerst das Vertrautmachen mit dem Thema durch Dokumentationen, Bücher oder Podcasts. Hier gibt es schon gut aufbereitete Informationen und Tipps. Dann folgt das Anfangen. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wo oder mit was, entscheidend ist es, einfach loszulaufen. Etwa mit dem Benutzen eines Einkaufsbeutels, dem Weglassen von Plastiktüten an der Gemüseauslage, der Anschaffung eines Mehrwegkaffeebechers, dem Kochen eines vegetarischen Gerichts.

Dann folgt das schöne Erlebnis, etwas Neues ausprobiert zu haben, und die Gewissheit, etwas für die Umwelt getan zu haben. Am Ende steht ein Erfolgserlebnis, welches sich an reduziertem Müll oder der Anzahl der vegetarischen Gerichte sogar etwas messen lässt.

Und lassen Sie sich bitte nicht davon abschrecken, dass es Menschen gibt, bei denen der Müll eines Jahres in ein kleines Einmachglas passt oder von Menschen, die aufgrund guter Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz gar kein Auto besitzen. Auch diese Menschen haben einmal angefangen. Sie erwarten ja auch nicht von sich, morgen die Tour auf den Mount Everest zu schaffen, oder? Und das, obwohl Sie auch hier wissen, dass es menschenmöglich ist.

Nach einigen Umweltorganisationen, den Fridays-for-Future-Bewegungen, einigen Unternehmen und Privatleuten sind auch in der Kirche schon einige losgelaufen, wie etwa der Papst, der die Enzyklika „Laudato si“ veröffentlicht hat, die Deutsche Bischofskonferenz, welche beispielsweise zehn Thesen zum Klimaschutz veröffentlicht hat, Churches-for-future, Jugendverbände des BDKJ, denen Umweltschutz ein wichtiges Anliegen ist, einige Pfarreien und Jugendstellen, die ihre Veranstaltungen nachhaltig gestalten und ganz viele mehr.

Lesen Sie auch: Ein Arbeitstag mit der Geretsrieder Müllabfuhr

Loslaufen ist ganz einfach. Kommen Sie mit!

Auch interessant: Plastikfreie Pionierarbeit in Bairawies: Wenn Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort ist