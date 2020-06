„Für mich war es Liebe auf den ersten Blick“: Geretsrieder Ehepaar feiert Goldene Hochzeit

Bereits 50 Jahre sind Nikolaus und Theresia Schöfmann aus Geretsried miteinander verheiratet. Unserer Zeitung erzählten sie ihre Liebesgeschichte Geschichte - und verrieten, warum ihre erste Begegnung scherzhaft war.

Geretsried – Ihre erste Begegnung war schmerzhaft. 1966, beim Tanzkurs im Wolfratshauser Pfarrheim, stieg der damals 18-jährige Wolfratshauser Nikolaus Schöfmann der 16-jährigen Theresia Friedmann aus Geretsried immer wieder auf die Füße. Doch der Schmerz verging, die Liebe blieb. Dieser Tage feierten die beiden ihre Goldene Hochzeit.

„Für mich war es Liebe auf den ersten Blick“

„Für mich war es Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Nikolaus Schöfmann an die Begegnung 1966. Dennoch sollten bis zur Hochzeit noch vier Jahre vergehen. „Ich hatte viel Konkurrenz“, erklärt der mittlerweile 72-jährige Rentner. Aber von allen Verehrern warb er am hartnäckigsten um seine Theresia – und wurde belohnt. Am 29. Mai 1970 heirateten die beiden standesamtlich. Tags darauf folgt die Trauung in der Wolfratshauser Kirche St. Andreas. Mittlerweile lebt das Paar seit vielen Jahren im Geretsrieder Blumenviertel und zog dort die vier Söhne Roland (47), Peter (43) sowie die Zwillinge Thomas und Johannes (38) auf.

+ Ein fesches Paar einst und jetzt: Nikolaus und Theresia Schöfmann heirateten 1970 in Wolfratshausen und sind im Geretsrieder Blumenviertel heimisch geworden. © Ph

Im Landkreis bekannt geworden ist Nikolaus Schöfmann durch seine über drei Jahrzehnte währende Tätigkeit als Inhaber einer Massagepraxis, aber vor allem durch sein ehrenamtliches Engagement. Weil er sich in insgesamt 18 Vereinen und Initiativen einsetzt, zeichnete ihn die Stadt Wolfratshausen in diesem Januar mit dem Ehrenamtspreis aus (wir berichteten).

Für Schöfmann kein Grund, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen: Da die diesjährige Ramadama-Aktion des Landkreises aufgrund der Corona-Krise abgesagt wurde, streifte der 72-Jährige auf eigene Faust durch Geretsried und Wolfratshausen, um den Müll in der Landschaft einzusammeln.

Die Naturverbundenheit des leidenschaftlichen Fischers beeindruckte seine Frau Theresia ebenso wie sein musikalisches Talent. Für gemeinsame Reisen in den Mittelmeerraum nahm sich das Paar immer Zeit. Die Flitterwochen verbrachten die beiden auf Sizilien, es folgen Urlaube auf Mallorca und Kreta.

„Jeder muss mal nachgeben können“

Um ein halbes Jahrhundert miteinander zu verbringen, bedarf es laut Theresia Schöfmann neben Zuneigung vor allem Kompromissfähigkeit. „Jeder muss mal nachgeben können“, sagt sie. Ihr Mann kann das bestätigen: „Wenn ich mit dem Kopf durch die Wand will, gerate ich an meine Grenzen.“

Die Goldene Hochzeit feierte das Paar im engsten Familienkreis im Restaurant „Müllers auf der Lüften“ im unweit des Starnberger Sees gelegenen Farchach. Nun freuen sich die beiden auf die Geburt von Zwillingsenkelkindern. Eine Enkeltochter haben sie bereits.

ph

