Wilde Abenteuer im Schlagertempel: Diana Burger verzaubert in der Kulturbühne Hinterhalt

Von: Peter Herrmann

Vielfältigkeit auf der Bühne: Sängerin Diana Burger feierte mit wenigen Besuchern eine Schlagerparty. © ph

Nur wenige Zuhörer fanden kürzlich den Weg zu Diana Burgers Konzert in die Kulturbühne Hinterhalt. Trotzdem wurde der Abend zu einem Erlebnis.

Gelting – Zahlreiche Feste in der Umgebung und eine parallel stattfindende Ausstellungseröffnung in einer nur zwei Kilometer entfernten Galerie an einem Freitagabend – wer sollte da in ein Kellerlokal am Rande des Geltinger Gewerbegebiets kommen, um deutsche Schlager einer hier nahezu unbekannten Künstlerin zu hören?

Sängerin Diana Burger trat in der Geltinger Kulturbühne Hinterhalt auf

Tatsächlich trat die in Thüringen aufgewachsene Sängerin Diana Burger mit ihrer vierköpfigen Band in einer nahezu leeren Kulturbühne Hinterhalt auf. Ein zunächst neugieriges Ehepaar aus Wolfratshausen verschwand, nachdem es die ersten Songs der 44-Jährigen gehört hatte. Für die wenigen verbliebenen Familienangehörigen, Freunde und Mitglieder des Kulturvereins Isar-Loisach war das Konzert dennoch ein Erlebnis, das Spaß machte.

Lieder aus aktuellem Album „Einmal bitte alles“

„Ich will Euch aus Eurem Alltag herauszaubern“, versprach Burger. Während sie mal bauchnabelfrei, mal in der lässigen Jeansjacke oder im schicken Abendkleid Lieder aus ihrem aktuellen Album „Einmal bitte alles“ präsentierte, wirkten Gitarrist Wolfgang Göringer, Keyboarder Peter Bornkessel, Bassist Jürgen Richter und der erst 19-jährige Schlagzeuger Quirin Niedermaier fast stoisch. Frontfrau Burger sprang derweil in die Höhe, animierte die Besucher zum Tanzen und forderte am Ende sogar zur Polonaise auf.

Dies funktionierte mit Coverversionen des Juliane-Werding-Klassikers „Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst“ und dem einst von Bernward Büker in der legendären ZDF-Hitparade gesungenen „Wilde Abenteuer“ am besten.

Am Ende gab‘s Blumen für die Zuhörer

Die Mutter zweier Kinder, die bereits in MDR-Fernsehshows zu hören war und mittlerweile mit ihrer Familie in Karlsfeld bei Dachau lebt, verheimlichte auch nicht ihre romantische Ader. Als sie ohne Bandbegleitung zur Gitarre griff und das Lied „Sehnsucht“ sang, zeigte sie das variantenreiche Potenzial ihrer Stimme. Zwischendurch scheute Burger nicht vor dem Elvis-Presley-Schmachtfetzen „It’s now or never“ zurück. Am Ende überreichte die Sängerin den Besuchern gelbe Rosen, obwohl doch eigentlich sie selbst einen Blumenstrauß für ihren couragierten Auftritt verdient gehabt hätte.

Auf der Kulturbühne kriegt jede Musikrichtung eine Chance

Dass die Kulturbühne sich dauerhaft als Schlagertempel etabliert, ist indes nicht zu erwarten. Nach wie vor sind es vor allem Lokalmatadore, die diesen Veranstaltungsort zu füllen vermögen. „Wir geben jeder Musikrichtung eine Chance, auch wenn der Laden mal nicht voll ist“, versicherte Hinterhalt-Wirtin Assunta Tammelleo. ph

