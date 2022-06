Schock beim Wandern: Mädchen (13) wird von Stein getroffen - er wiegt 3,5 Kilo

In der Tiefenbachklamm in Tirol wurde eine 13-Jährige aus Geretsried von einem Stein getroffen. © ZOOM.TIROL

Eine 13-Jährige aus Oberbayern war mit ihrer Familie in Tirol beim Wandern, als sie plötzlich ein Stein traf. Er war so groß wie ein Gymnastikball.

Kramsach/Geretsried – Eine Wanderung durch die Tiefenbachklamm oberhalb von Kramsach in Tirol ist ein berauschendes Naturerlebnis: Wild rauscht unten die Brandberger Ache Richtung Tal, während die Wanderer auf gesichertem Wegen bergwärts entlang dem Triftsteig gehen.

Beim Wandern in Tirol: Mädchen aus Geretsried von Stein getroffen

Doch eine Gefahr bleibt immer in den Bergen, was ein 13-jähriges Mädchen aus Geretsried (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) am Pfingstmontag leidvoll erfahren musste. Die Schülerin war mit ihrer Familie gegen 12.30 Uhr auf dem gut gesicherten Steig unterwegs.

Dieser 3,5-Kilo-Stein ist einem Mädchen in der Tiefenbachklamm auf den Kopf gefallen. © ZOOM.TIROL

Tirol: Geretsriederin (13) nach Steinschlag in Klinik gebracht

Einen Tag zuvor hatte es hier bei einem Sturm heftige Regenfälle gegeben. Das Mädchen ging auf eine Aussichtsplattform hinaus, die über der Ache schwebt – und wurde von einem gymnastikballballgroßen, 3,5 Kilo schweren Felsbrocken getroffen.

Dabei erlitt die 13-Jährige erhebliche Verletzungen an Kopf und Arm. Die Bergrettung in Kramsach rückte aus, auch der Notarzthubschrauber wurde alarmiert. Er flog über die Klamm und ließ an der Unfallstelle ein Tau hinab. So wurde das Mädchen geborgen und zum Krankenhaus nach Kufstein gebracht.

Zu Steinschlägen kommt es in den Bergen immer wieder, so zum Beispiel in der Höllentalklamm in Grainau.

