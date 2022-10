Nicht ohne Mate-Tee: Sebastian Lachner schwört auf sein National-Getränk

Von: Doris Schmid

Teilen

Tee-Zeremonie: Das Trinken von Mate wird in Argentinien zelebriert. Sebastian Lachner mit dem Gefäß, in dem das Getränk zubereitet wird. Mithilfe einer Bombilla (Trinkhalm) wird der Tee getrunken. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Sebastian Lachner aus Argentinien.

Geretsried – 195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten gemeldet (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Erde vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. Heute: Sebastian Lachner aus Argentinien.

Eine Stadt, 106 Nationen: Sebastian Lachner aus Argentinien lebt in Geretsried

Argentinien, Indien, Deutschland: Mit seinen 22 Jahren ist Sebastian Lachner schon weit herumgekommen. Aktuell lebt der Student bei seiner Großmutter in Geretsried. Auch seine Eltern sind da. Fehlt eigentlich nur noch der jüngere Bruder, und die Familie wäre komplett.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten gemeldet (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Erde vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. © PMS-Grafik

Sebastian Lachner stammt aus der Großstadt Mendoza. Sie liegt im Zentrum eines bekannten Weinbaugebiets. Dort war sein deutscher Vater hängen geblieben, als er als Rucksacktourist Argentinien bereiste. „Dann hat er meine Mutter kennengelernt“, erzählt der junge Mann mit den längeren braunen Haaren und lächelt verschmitzt. Das Paar gründete eine Familie. Als Bub besuchte Lachner zunächst eine private deutsche Schule, später eine öffentliche Kunstschule.

Zuerst für ein Jahr nach Indien

Die Kontakte seines Vaters – er war an der Universität im Bereich internationale Beziehungen tätig – ermöglichten ihm einen längeren Auslandsaufenthalt. Lachner entschied sich für ein exotisches Land: Indien. Ein Jahr lebte er bei einer Gastfamilie in Surat, einer Millionenstadt an der Westküste nördlich von Mumbai. Er sei gut aufgenommen worden. Aber Indien sei anfangs schon ein Kulturschock gewesen, räumt der Argentinier ein. Von zehn Leuten in der sehr traditionellen und konservativen Familie hätten gerade einmal die drei jüngsten Englisch gesprochen. „Die Kommunikation war schwer“, blickt er zurück.

Sebastian Lachner nutzte die Zeit, die Sprache zu lernen und sich in die Kultur zu integrieren. „Man muss die Kultur gut kennen, um Dinge zu verstehen“, sagt der Student. Anscheinend gelang die Integration in die Familie. „Sie wollten mich sogar verheiraten“, erzählt er und lacht.

Die letzten Monate seines Aufenthalts überlegte Lachner, wie es für ihn nach seinem Indienabenteuer weitergehen sollte. Die wirtschaftliche Lage in Argentinien verschlechterte sich, die Hälfte seiner Familie stammte aus Deutschland. Ein guter Zeitpunkt, die Heimat seines Vaters zu erkunden. Bereits seit Anfang der 1960er Jahre lebten die Großeltern väterlicherseits in Geretsried – der Opa stammt aus dem Ruhrgebiet, die Oma aus der Nähe von Ingolstadt. Lachner zog nach Geretsried und bemühte sich um eine Universitätszulassung. Zwei Semester besuchte er ein Studienkolleg, dann konnte er sich in München für den Studiengang Computer-Linguistik einschreiben. „Das ist noch ein sehr neues Fach“, sagt Lachner. Es verbinde Technologie und Sprache miteinander.

Auch in Italien hat der junge Mann Wurzeln

Ende des vergangenen Jahres kam sein Vater nach Geretsried. „Ich glaube, er wollte schon länger zurück“, sagt Lachner. Auch seine Mutter ist gerade da. Ob sie bleiben werden? Gut möglich. Nach dem Tod des Großvaters möchte die Familie für die Großmutter da sein. Und die Lage in Argentinien ist nicht besser geworden. Im Gegenteil: Die Inflation beträgt bald 90 Prozent. „Viele Leute wollen weg wegen der wirtschaftlichen Lage“, berichtet der 22-Jährige. „Das ist traurig.“ Das Land, seine entspannte Kultur und die große Bedeutung der Familie, das gefalle ihm an seiner Heimat, sagt Lachner während in seiner Stimme ein bisschen Sehnsucht mitschwingt.

Vielleicht studiert der Südamerikaner in München weiter. Vielleicht in Wien. Oder Italien. Auch dort hat der junge Mann Wurzeln. Und irgendwann wird er sicher auch nach Argentinien reisen und mit seiner Familie einen Mate-Tee genießen. „Den trinkt man nicht allein, sondern immer in Gesellschaft.“

nej

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Argentinien. Das Land ist das achtgrößte der Erde und liegt in Südamerika. Die Republik ist 2,8 Millionen Quadratkilometer groß und hat 45,8 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist Buenos Aires. Das lustigste Missverständnis: Im Restaurant streiten sich die Argentinier gern darüber, wer die Rechnung übernimmt. Das ist ein bisschen wie ein Spiel. Der größte Unterschied: Die Argentinier neigen dazu, sich mehr anzufassen, zum Beispiel bei der Begrüßung. Da halten Deutsche eine größere Distanz. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Hundesteuer. In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Buenas“ oder „Hola“. Mein Leibgericht ist: Ich finde Käsespätzle sehr lecker. In Argentinien mag ich Pizza. Die schmeckt besser als in Italien. Was ich an meinem Herkunftsland schätze ist das Gemeinschaftsgefühl. Besonders in härteren Zeiten wie jetzt bringt das die Leute zusammen. Und an Geretsried: Man kann zu Fuß sehr schöne Orte wie die Königsdorfer Alm und den Bibisee erreichen.

Eine Stadt - 106 Nationen: Bislang erschienen

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben.

Ukraine: Sie hat einen deutschen Namen. Aber lange Zeit wusste Anita Weininger gar nicht, dass sie deutsche Vorfahren hat. „Das Thema war bei uns in der Familie tabu“, sagt die gebürtige Ukrainerin. Zuhause in Lemberg wurde auch kein Deutsch gesprochen. Das lernte sie erst später auf Umwegen.

Weißrussland: In ihrer Heimat Weißrussland, auch Belarus genannt, hat Ala Aliakseyenka Deutsch und Englisch studiert. Jetzt unterrichtet sie in Geretsried zweisprachige Kinder in Russisch, ihrer Muttersprache. Hier geht es zum Artikel.

Niederlande: Sein Vater war ein Niederländer, und seine Mutter eine gebürtige Niederbayerin. Sein Nachname stammt aus Nordfrankreich. Hans de Caluwé ist eine richtige europäische Mischung. Seit 1976 lebt der groß gewachsene Mann mit seiner Frau in Geretsried.

Kasachstan: Zwei Dinge sind Larisa Sulemenov sehr wichtig: Lehrerin zu sein und ihre Familie um sich zu haben. Dass sie beides in ihrem Leben nicht miteinander vereinbaren kann, betrübt die 55-Jährige etwas. Aber sie hat für sich einen guten Weg gefunden, sodass sie heute sagen kann: „Ich bin froh, dass ich da bin.“ Ihre Geschichte.

Russland: Elsa Kodeda (39) aus der Republik Tatarstan, die zur Russischen Föderation gehört. Wie es die ausgebildete Opernsängerin ausgerechnet nach Geretsried verschlug.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.