Susanna Tatár aus Ungarn liebt ihr Leben in Deutschland

Von: Susanne Weiß

Teilen

Einen Flügel wollte Susanna Tatár schon immer haben. In ihrer Wohnung in Geretsried konnte sich die 52-Jährige den Wunsch endlich erfüllen. Vereinbarkeit von Familie und Karriere schwierig „Wir fühlen uns sehr wohl in Geretsried“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Susanna Tatár aus Ungarn hat sich bewusst für ihr Leben in Deutschland entschieden. In Geretsried fand die Zwillings-Mama endlich einen Platz für ihren Flügel.

Geretsried – Viele wandern aus, weil sie sich im anderen Land in einen Mann oder eine Frau verliebt haben. Bei Susanna Tatár war es schlicht das Land, in das sie sich verliebt hat. Als die Grenze der DDR im Jahr 1989 geöffnet wurde, verließ die damals 20-Jährige ihre Heimat Ungarn, um in Wien Deutsch zu lernen. Wenige Jahre später studierte sie Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Neue Deutsche Literatur in München. Sie fühlte sich so wohl, dass sie blieb. Deutschland ist ihre Heimat geworden.

106 Nationen in Geretsried: Susanna Tatár aus Ungarn liebt ihr Leben in Deutschland

„Ich liebe das Lebenskonzept in Deutschland“, sagt die 52-Jährige. Ohne Ungarn etwas Schlechtes zu wollen: An Deutschland schätzt Tatár, wie sicher das Land ist und wie gut geordnet, durchdacht und organisiert alle Bereiche des Lebens sind. In Ungarn sei Korruption weit verbreitet. Es werde teils als Kavaliersdelikt oder sogar cool empfunden, Schlupflöcher zu nutzen. „Die Menschen in Deutschland akzeptieren die Regeln des Zusammenlebens. Und zwar nicht aus Angst vor Konsequenzen, sondern aus Prinzip, weil sie verstehen, dass es für das Wohl aller ist“, erklärt sie.

Manche belächeln die starren Strukturen in der Bundesrepublik, Susanna Tatár empfindet sie als angenehm. Nur mit einer dieser Strukturen hadert sie. „Ich muss mich immer wieder rechtfertigen, weil ich als Mutter Vollzeit arbeite“, kritisiert die Geretsriederin. Es wird Frauen nicht leicht gemacht, Karriere und Familie miteinander zu vereinbaren.

Tatár hat ihren eigenen Weg gefunden. Nachdem sie einige Jahre als DaF-Lehrerin gearbeitet hatte, wechselte sie in die PR. Inzwischen ist sie Marketingmanagerin eines internationalen Technologieunternehmens. Es ist die mittlere Führungsebene. Weiter geht es für sie nicht. „Das wäre mit Reisen verbunden.“

Vereinbarkeit von Familie und Karriere schwierig

Diese „Karrierebremse“ hat Tatár bewusst in Kauf genommen. Sie wollte schon immer Mutter werden. Vergleichsweise spät, mit Mitte 40, entschied sie, ihren Kinderwunsch ohne Partner zu erfüllen. Im Englischen gibt es hierfür den Ausdruck „Single Mom by Choice“. Im Deutschen würde man wohl von einer Alleinerziehenden sprechen. Das trifft es nur teilweise, weil es dann trotzdem zwei Elternteile gäbe.

Tatárs Zwillinge sind inzwischen sieben Jahre alt. „Sie waren die beste Entscheidung meines Lebens. Es ist unbeschreiblich“, sagt die 52-Jährige glücklich. Weiterhin arbeiten kann sie dank eines Au-pairs. Zwölf junge Frauen aus zehn verschiedenen Ländern hatte sie bereits als Unterstützerinnen zu Gast. Sie bleiben je maximal für ein Jahr und ermöglichen der 52-Jährigen, sich nach Feierabend auf die Kinder zu konzentrieren – ohne sich noch um Haushalt oder Wäsche kümmern zu müssen. Gleichzeitig profitieren ihre Zwillinge vom kulturellen Austausch. „Gerade haben wir ein Au-pair aus Nepal, wir hatten aber unter anderem auch schon eins aus Madagaskar, Usbekistan und Spanien.“

„Wir fühlen uns sehr wohl in Geretsried“

In Geretsried landete die Familie mehr oder weniger zufällig. „Ich wollte eine große Immobilie, was in München nicht möglich gewesen wäre.“ Zwischen Isar und Alpen fand sie eine geräumige Dachgeschosswohnung. Sogar der Flügel, von dem Tatár immer geträumt hat, fand Platz. „Ich dachte, unser Lebensmittelpunkt bleibt in München“, erzählt sie. Anfangs fuhr die Familie fast jedes Wochenende in die Landeshauptstadt, aber inzwischen vermisst sie München nicht mehr. „Wir fühlen uns sehr wohl in Geretsried.“ Dieses Semester hat sie auch einen DaF-Kurs an der Volkshochschule. „Ich konnte das lange nicht mehr machen, aber ich unterrichte wahnsinnig gerne.“

In der Freizeit spielt Tatár gern mit ihren Zwillingen Klavier. Den ungarischen Komponisten Béla Bartók mag die 52-Jährige besonders gern. Sie fing als Kind an, Klavier zu lernen. Aber „ich übe zu wenig“, sagt sie lachend. Tatár ist in Vészto im Osten Ungarns aufgewachsen. „Für manche ist die Puszta Einöde, ich finde sie wunderschön.“ Ihre Kindheit beschreibt sie als sehr behütet, auch wenn der Lebensstandard anders war als heute. Die Familie hatte weder Telefon noch Auto. Im Urlaub ging es an den Plattensee. „Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir etwas fehlt.“

Zurück nach Ungarn steht für die „Wahldeutsche“ nicht zur Debatte

Teils mehrfach im Jahr fährt Tatár mit den Zwillingen in ihr Geburtsland. „Wir haben sehr liebe Tanten, Onkel und Freunde dort“, sagt die 52-Jährige. Zurückzuziehen stand für sie als „Wahldeutsche“ dennoch nie zur Debatte. „Alles in allem habe ich die Erfahrung gemacht, dass man in Deutschland würdevoller leben kann, unabhängig von der persönlichen wirtschaftlichen Situation.“ In Deutschland würden Bildung und intellektuelle Werte mehr geschätzt und anerkannt. „In Ungarn überwiegt bei vielen der wirtschaftliche Status bei der Beurteilung der Menschen.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Ungarn. Das Land mit 9,7 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 93 000 Quadratkilometern wurde 1989 als einer der ersten Ostblock-Staaten zur Demokratie, ist seit 1999 Mitglied der NATO und seit 2004 der Europäischen Union. Die Hauptstadt ist Budapest. Seit über 13 Jahren regiert Viktor Orbán.

Das lustigste Missverständnis: Anfangs habe ich idiomatische Ausdrücke übersetzt und teils vermischt. So wurde aus „jemandem etwas aufs Brot schmieren“ und „jemandem etwas ins Gesicht schleudern“ ein „das brauchst Du mir jetzt nicht ins Gesicht zu schmieren“. Heute passiert mir das aber nicht mehr.

Der größte Unterschied: Aus meiner Sicht gehen die Menschen in Deutschland respektvoller und taktvoller miteinander um. In Ungarn wird man in Ämtern, Läden oder Gesundheitseinrichtungen nicht selten unfreundlich, herabwürdigend und bevormundend behandelt. In Deutschland wird man (entgegen dem gängigen Vorurteil) fast immer freundlich und respektvoll behandelt. Auch im privaten Umgang sind die Menschen in Deutschland respektvoller zueinander. Ungarn sind oft zu direkt, zu unverblümt, sie kommentieren nicht selten private Angelegenheiten, die sie nichts angehen.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Das Konzept von Familie und Mutterschaft. Deutschland hat so eine fortschrittliche Gesellschaft, trotzdem funktioniert die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere nicht. Mütter verurteilen andere Mütter, die Vollzeit arbeiten. Rabenmutter ist ein schreckliches Wort.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache sagt man förmlich „Jó napot“ oder duzend „Szia“.

Mein Leibgericht ist Lángos.

An meinem Herkunftsland schätze ich besonders die Musik und die Lyrik. In Geretsried ist alles da, was wir als Familie brauchen. Die Musikschule ist toll und auch die Sportangebote. Ich mag, dass die Stadt so multikulturell ist. Verglichen mit München sind die Menschen entspannter. Und die Gegend ist natürlich wunderschön.

