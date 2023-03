Deutsch-indische Fusion im Geretsrieder Wohnzimmer

Von: Susanne Weiß

Erinnerungen an Indien: Dr. Margaret Burghagen hat Elefanten aus ihrem Heimatland mitgebracht. Auch ihr Schal stammt von dort. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dr. Margaret Burghagen ist in Indien aufgewachsen, aber lebt seit bald 50 Jahren in Geretsried. Dort fühlt sie sich „sauwohl“, aber Indien bleibt ihre Heimat.

Geretsried – Um die Elefanten zu schützen, ist der Handel mit Elfenbein heute verboten. In den 1970er Jahren, als es noch üblich war, aus dem „weißen Gold“ Kunstgegenstände zu fertigen, klingelte ein Händler an der Tür von Dr. Margaret Burghagen. Er breitete verschiedene Stücke auf dem Tisch aus. Zwei Elefanten aus Holz mit eingelassenen Elfenbeinverzierungen stachen der heute 75-Jährigen direkt ins Auge. „Die wollte ich haben“, erzählt sie. Allerdings war die Ecke eines Elefantenfußes abgebrochen. „Die finde ich“, versprach der Händler. Burghagen kaufte die Figuren, auch wenn sie nicht daran glaubte. Doch tatsächlich: Wochen später brachte der Händler das fehlende Stück. Dass es nachträglich angeklebt wurde, fällt heute gar nicht mehr auf.

106 Nationen leben in Geretsried: Dr. Margaret Burghagen kommt aus Indien

Die beiden Elefanten schmücken den Wohnzimmerschrank der Burghagens. „Eine deutsch-indische Fusion“, nennt sie die Mischung aus Eckbank und Erinnerungsstücken aus ihrer Heimat im Wohnbereich. Auch wenn Burghagen seit bald 50 Jahren in Geretsried wohnt und sich hier „sauwohl“ fühlt: „Ich bin Inderin, das ist meine Identität, meine Heimat.“

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Heute: Indien. © PMS-Grafik

Wenn Burghagen Deutsch spricht, ist nicht zu hören, dass sie keine Muttersprachlerin ist. Als sie mit Mitte 20 zu ihrem Mann, einem gebürtigen Geretsrieder, gezogen ist, war ihr von Anfang an wichtig, die Sprache zu lernen. „Meine Lehrerin, Frau Reisinger, war so gut, dass ich schon nach sechs Monaten viele Komplimente bekommen habe.“ Geholfen habe ihr bei der Aussprache, dass die Laute in Hindi, der indischen Amtssprache, dem Deutschen ähnlich seien. Bei ihr daheim sei aber hauptsächlich Englisch gesprochen worden. „Die Engländer waren über 200 Jahre in Indien“, erklärt Burghagen.

Dr. Margaret Burghagen aus Indien unterrichtet Englisch an der Vhs

Das hat ihr beruflich geholfen. Als ihre beiden Töchter auf der Welt waren und sie nicht mehr beim Max-Planck-Institut arbeiten konnte, übersetzte Burghagen Lehrbücher und wissenschaftliche Texte. Außerdem arbeitete sie als Business-English-Trainerin für Unternehmen. Heute gibt die 75-Jährige einen Kurs an der Geretsrieder Volkshochschule. „Das macht mir großen Spaß.“

Studiert hat die Tochter eines indischen Arztes Biochemie. In ihrer Heimat habe der Fokus stark auf dem Lernen gelegen. „Es gab nicht so viele Jobs.“ Zum Studium wollte Burghagen ins Ausland. Allerdings durften Inder damals, 20 Jahre nach der Unabhängigkeit, nur 20 Dollar ausführen. Doch der Fleiß der damals 21-Jährige wurde belohnt. Sie bekam ein Stipendium in den USA. „Amerika war das Sehnsuchtsland.“ Dort lernte Burghagen auch ihren Mann kennen.

In Indien findet man schnell Freunde

Als die beiden bereits in Deutschland lebten und er beruflich nach Indien musste, nutzten sie die Chance, dort gemeinsam zwei Jahre zu verbringen. „Schön in Indien ist, dass man nur einen Kontakt braucht, dann hat man gleich einen riesigen Freundeskreis“, erzählt Burghagen. Mit ihrem Mann lebte sie in Vadodara im Westen des Landes. Aufgewachsen ist die 75-Jährige in Bengaluru im Süden. Dort war sie zuletzt zum 90. Geburtstag ihrer Tante. Hierzulande würde so ein Anlass vielleicht bei einem Kaffeekränzchen gefeiert. „Dort mietet man einen Saal, es kommen so viele Leute.“ Und Hochzeiten? „Die sind mit Tausenden.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Indien. Das Land hat mit etwa 1,38 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern nach China weltweit die zweitgrößte Bevölkerung. Mit über 3 Millionen Quadratkilometern ist es das siebtgrößte Land der Erde. Die Hauptstadt ist Neu-Delhi. Das lustigste Missverständnis: Als ich noch nicht lange in Deutschland war, und ein Abend bei Freunden sich dem Ende zuneigte, habe ich zu meinem Mann gesagt: „Komm, wir machen auf den Weg.“ Als alle darüber gelächelt haben, hat er mir erklärt, dass das etwas anderes bedeutet. Der größte Unterschied: Hupen gehört zur Fahrkultur, deswegen ist es sehr laut. Indien ist auch sehr bunt. Ein Kleid von dort, kann man hier gar nicht tragen. Und es sind immer Menschenmassen auf der Straße, als wäre überall in der Stadt immer Oktoberfest. Hier muss man dagegen jemanden auf der Straße suchen, wenn man nach dem Weg fragen möchte. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Das Konzept der „Schadenfreude“. Wenn jemand hinfällt, ist das doch nicht lustig. Ich glaube, Sendungen im Fernsehen, die so etwas zeigen, sind typisch deutsch. In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache sagt man englisch „Hi“ oder „Hello“, aber formell auch „Namaste“ mit gefalteten Händen. „Salam“ ist auch häufig zu hören, da es viele Muslime gibt. Mein Leibgericht ist: Lamm-Vindaloo mit Chapati, sehr würziges Fleisch mit Fladenbrot. Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Man kann sehr leicht Kontakte knüpfen. Die Leute sind sehr freundlich und wollen alles über dich wissen. ... und an Geretsried Die Nähe zu München und den Bergen. Die Lage ist super. Wir wohnen direkt an der Isar, wo wir gerne spazieren gehen. Es gibt Sport- und Musikangebote.

