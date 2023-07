25. Patronatsfest am Karl-Lederer-Platz: Griechische Gemeinde feiert hellenische Kultur

Von: Jannis Gogolin

Grieche im Herzen: Der 22-jährige Dimitrios Stogiannidis fühlt sich der hellenischen Kultur verbunden. Gemeindeleben ist eine Pause vom stressigen Alltag © Sh

Die Griechische Gemeinde feiert am Samstag den Namenstag ihrer Kirche. Mit dabei: ein junger Geretsrieder, der sich schon lange für hellenische Kultur einsetzt.

Geretsried – Heimatgefühle genießt Dimitrios Stogiannidis am liebsten gegrillt. Souvlaki, marinierte Schweinemedaillons am Spieß, direkt vom Grill im Pitabrot. Für den 22-Jährigen muss dazu die Atmosphäre stimmen. Sirtaki, Musik, Landsleute und standesgemäß ein Stamperl Ouzo – was für ein Glück, dass das an diesem Samstag auf dem Karl-Lederer-Platz alles zusammenkommt. Dort feiert die Griechische Gemeinde die hellenische Kultur und einen ganz besonderen Namenstag. Stogiannidis ist seit seiner Kindheit Mitglied der Gemeinde – und kennt die Hintergründe des großen Festtags.

25. Patronatsfest am Karl-Lederer-Platz: Griechische Gemeinde feiert hellenische Kultur

„Um das zu erklären, muss ich kurz ausholen“, sagt der 22-Jährige und lacht. „Wir in Griechenland feiern den Namenstag so, wie Deutsche ihren Geburtstag feiern. Und nicht nur Menschen haben Namenstage, sondern auch Kirchen.“ Genauer: die Petruskirche an der Egerlandstraße, das Gotteshaus der Gemeinde. Eigentlich war ihr Namens- oder Patronatstag schon am Donnerstag – zusammen mit dem von Peter und Paul. Damit das Fest aber auch „griechischen Ansprüchen“ genügen kann, legt die Gemeinde die jährlichen Feierlichkeiten auf den darauffolgenden Samstag. „Dass die Arbeit nicht im Weg steht“, erklärt der junge Geretsrieder mit einem Augenzwinkern.

Arbeit hat Stogiannidis eigentlich auch am Wochenende genug. Der 22-Jährige studiert Betriebswirtschaftslehre. Er ist eigentlich gerade im Lernstress. In wenigen Tagen schreibt er Prüfungen. Neben Buchhaltung und Rechnungswesen ist wenig Zeit für anderes – eigentlich. Denn seit Freitag fährt er ein Kontrastprogramm: Bierbänke und Tische aufbauen, Kisten schleppen, Getränke kühl stellen und sich auf eine anstrengende Schicht am Ausschank vorbereiten. Der griechischen Kultur fühle er sich sehr verbunden – nicht nur wegen der Herkunft seiner Eltern.

„Im Studium und der Arbeit fühle ich mich manchmal einfach eingeengt. Die Feste der Gemeinde helfen mir, da auch wieder mal rauszukommen – sei es auch nur für ein paar Tage.“ Neben seinem Studium ist er als Werkstudent beim Wolfratshauser Unternehmen EagleBurgmann in der Investitionsplanung angestellt. Zwischen Arbeit und Studium, Prüfungen und Zeitdruck kommt ihm das 25. Patronatsfest sehr gelegen. „Es ist toll, mal aus dem Alltag rauszukommen“, sagt Stogiannidis mit Blick auf das Fest. „Das wird gut.“

25. Patronatsfest in Geretsried – Christliche Feiertage unterscheiden sich teils deutlich

Seit dem Teenager-Alter nimmt er aktiv am Gemeindeleben teil. „Ich bin da glücklicherweise so reingerutscht.“ Für ihn besteht die Traditionspflege hauptsächlich aus den sonntäglichen Gottesdiensten sowie griechisch-orthodoxen Feiertagen, die sich von den katholischen und evangelischen häufig unterscheiden. Zum Beispiel feiern die Mitglieder Weihnachten nicht am 24. Dezember, sondern am Tag danach – und das in großer Gesellschaft, nicht nur mit der engsten Familie. Dann wären da noch die Gewässerweihe im Januar und das Osterfest.

Der Geretsrieder ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Nur kurz besuchte er eine griechische Schule, die meiste Zeit verbrachte er im Beisein von deutschen und deutsch sprechenden Klassenkameraden. Griechisch spricht er trotzdem – er muss es auch können. „Ich habe hier, abgesehen von meinen Eltern, keine Verwandten“, erklärt er. Mindestens einmal im Jahr fliege er daher nach Griechenland, besuche dort Großeltern, Cousins, Tanten und Onkel. „Da spricht keiner Deutsch.“ Die griechische Sprache und Kultur sind dem jungen Mann wichtig – ob beim Familienbesuch oder beim Getränkeverkauf auf dem Patronatsfest.

Info: Das Patronatsfest beginnt an diesem Samstag auf dem Karl-Lederer-Platz um 13 Uhr. Es gibt Tanzvorführungen Live-Musik und kulinarische Spezialitäten. Das Fest findet bei jedem Wetter statt.