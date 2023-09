„Leute vom Fernsehen geblendet“: 30 Langzeitbewohner im Geltinger Tierheim – Leiterin spricht Klartext

Natürlich gibt’s auch Streicheleinheiten: Manuela Ravara kümmert sich liebevoll um ihre Schützlinge im Josefa-Burger-Tierheim in Gelting. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Andernorts kämpfen Tierheime nach wie vor gegen Überfüllung. Die Lage im Geretsrieder Josefa-Burger-Tierheim scheint dabei entspannter.

Gelting – Täglich umgibt Manuela Ravara sich mit schillernden Persönlichkeiten. Denn sie weiß am besten, was die griechischen Helden, Wissenschaftler und Sänger brauchen. Die Leiterin des Josefa-Burger-Tierheims in Gelting gibt ihren Schützlingen gerne ausgefallene Namen: Odysseus, Einstein, Tina und Turner, Mireille Mathieu.

Vor ein paar Wochen musste Ravara wieder kreativ werden – neue Katzenkinder zogen in Gelting ein. Allerdings aus anderen Gründen als im Rest Bayerns. In vielen Städten sind die Tierheime im Sommer hoffnungslos überfüllt. Gründe dafür: Corona, der Sommer und die zugehörigen Ferien. Menschen, die sich während des Lockdowns ein Haustier zulegten, haben heute keine Zeit mehr für die Pflege. Andere haben keinen Platz, wo Hund, Katze oder Hamster während einer Urlaubsreise bleiben soll. Am Schluss kümmern sich Tierheime. „Wir haben das Problem nicht. Es kam kein einziger Vierbeiner wegen Corona zu uns“, sagt Ravara.

Voll ist die Einrichtung trotzdem: Viele Tiere seien nur kurz dort untergebracht, bevor sie adoptiert werden. Auf ein neues Zuhause freuen sich derzeit zwei Hasen und sechs Hunde. Katzenkinder gäbe es zwar auch, diese seien aber noch zu jung für eine Vermittlung. Ravara zieht sie liebevoll groß. Das hat sie schon oft gemacht Auch Little Joe, ein Kater, wurde von Ravara großgezogen. „Er war nur einen Tag alt, als er im Tierheim ankam“, erinnert sie sich. Stündlich musste das Kätzchen gefüttert werden. „Schlaflose Nächte hat man eben, wenn man Katzenkinder aufzieht“, erklärt sie. Später, als Little Joe schon eine neue Heimat gefunden hatte, war sie auf seinem ersten Geburtstag eingeladen.

Zu den Langzeitbewohnern zählen 30 Samtpfoten, die aus verschiedenen Gründen nicht vermitteln werden können. Eine dieser sei Cindy, eine 17 Jahre alte Katze, die von ihrem ehemaligen Besitzer zum Tierarzt gebracht wurde, um eingeschläfert zu werden. Sie sei kein Einzelfall, denn häufig könnten die Samtpfoten die Erwartungen ihrer Besitzer nicht erfüllen: „Manche Leute sind vom Fernsehen geblendet und denken, Katzen wollen nur schmusen und spielen.“

Bei der Adoption „muss natürlich die Chemie passen“ – und Anforderungen erfüllt werden

Dass auf der Internetseite wenige Tiere zur Vermittlung vorgestellt werden, heiße nichts. „Zuerst muss die Ängstlichkeit überwunden werden.“ Geschlossene Räume und Treppen seien Dinge, an die sich ein Hund gewöhnen muss. Sieben ehrenamtliche Gassigeher helfen Ravara dabei, sie zu trainieren und vorzubereiten.

Fundtiere würden am häufigsten im Tierheim abgegeben. Die meisten kann Ravara bald danach wieder mit ihren Herrchen vereinen. Diese zu finden, sei in den vergangenen Jahren jedoch schwerer geworden. „Niemand meldet sich noch bei uns im Tierheim, wenn das Haustier vermisst wird“, so Ravara. Vor allem jüngere Leute würden im Internet, auf Facebook und in anderen Online-Plattformen, nach ihren vermissten Tieren suchen. „Das macht uns mehr Arbeit.“

Ravara verbringt deshalb viel Zeit am PC und vergleicht die Suchanzeigen mit ihren Fundtieren. „Gehört die Katze jemandem, ist sie gechippt oder hat ein Tattoo.“ So könne sie einen Streuner von einem Haustier unterscheiden. Sie appelliert: „Haustier-Besitzer sollen daran denken, ihr Tier anzumelden, wenn es gechippt ist.“ Das sei komplett kostenlos und würde im Falle eines verlorenen Fell-Freundes das Wiederfinden erleichtern.

Um eine Katze aus dem Geltinger Tierheim adoptieren zu können, müssten einige Anforderungen erfüllt werden. Wohnt der Katzenliebhaber beispielsweise in einer Wohnung, sollte diese einen gesicherten Balkon vorweisen. „Ein Haus an einer Hauptstraße ist ein No-Go.“ Mietet man, müsse eine schriftliche Genehmigung des Vermieters vorliegen.

„Natürlich sollte auch die Chemie passen“, denn die Katze müsse sich gut mit ihrem zukünftigen Zweibeiner verstehen. Zudem seien Berufstätige verpflichtet, zwei Katzen zu adoptieren, damit das Tier nicht einsam wird. Auch der Kater Little Joe wurde mit seiner schwarz-weißen Freundin Mireille Mathieu vermittelt. LENA IMHOFF

Info: Am kommenden Samstag, 9. September, von 12 bis 16 Uhr findet der Tag der offenen Tür des Josefa-Burger-Tierheims am Leitenweg statt. Es gibt Kaffee und Kuchen. Stofftiere, Tassen und eine Tombola werden geboten. Alle Einnahmen kommen den Langzeitbewohnern des Tierheims zugute.

