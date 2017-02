Mit seinem VW Caddy war ein Geretsrieder (53) am Mittwoch gegen 19.35 Uhr auf der Böhmerwaldstraße unterwegs.

Geretsried - An der Kreuzung mit der Elbestraße wollte der 53-Jährige nach links in Richtung Isardamm abbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei den entgegenkommenden VW Polo einer 24-jährigen Frau aus Wolfratshausen. Die Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Die Reparaturkosten an beiden Fahrzeugen werden auf 4000 Euro geschätzt.