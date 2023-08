50 Betreuungsplätze in Interimsbau: Stadtrat stimmt Entwurfsplanung für das Blechkisten-Areal zu

Von: Dominik Stallein

Die Reaktivierung des früheren Standorts der Caritas-Kindertagesstätte Blechkiste soll die Betreuungssituation entlasten. (Symbolbild) © DPA

Die Reaktivierung des früheren Standorts der Caritas-Kindertagesstätte Blechkiste soll die Betreuungssituation entlasten. Wie das Gebäude aussehen wird, wurde im Stadtrat vorgestellt.

Geretsried – Der frühere Standort der Caritas-Kindertagesstätte (Kita) Blechkiste an der Tattenkofener Straße kann reaktiviert werden. Einmütig stimmte der Stadtrat in seiner Sitzung vor der Sommerpause der vorgestellten Entwurfsplanung für eine zwei- bis dreigruppige Betreuungseinrichtung in einer Modulbauweise zu.

Temporäre Lösung an der Tattenkofener Straße soll Betreuungssituation entlasten

Wie berichtet laufen die Planungen für eine neue Kita mit zehn Gruppen an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Nächstes Jahr sollen die Bagger anrollen. Um für eine Entlastung der angespannten Kinderbetreuungssituation zu sorgen, wird bis zur Fertigstellung der Kita eine temporäre Lösung benötigt. Bei der Standortsuche hat sich die frühere Fläche der Blechkiste als geeignet erwiesen.

Im Modulbau ist Platz für drei Gruppenräume - Stadtrat wünscht sich bunten Anstrich

Dort sollen in einem einstöckigen Gebäude drei Gruppenräume untergebracht werden. An jeden ist ein Ruheraum angegliedert, dazu ist ein Nebenbereich geplant, zu dem ein Wickelraum, eine Küche mit Essensraum und ein Zimmer fürs Personal gehören. Zusätzlich ist ein Büroraum für die Einrichtungsleitung angedacht. Soweit zur Innenarchitektur. Bei der Außenansicht der „Kassetten“, wie Bürgermeister Michael Müller (CSU) die Fassade nannte, hat der Stadtrat noch einen gewissen Spielraum. Speziell die Farbe des Modulbaus wurde in der Sitzung diskutiert. Hell und freundlich wünschte sich Dr. Detlev Ringer (Grüne) die Einrichtung – in Gelb zum Beispiel. Rathauschef Müller fände Orange auch schön. Auf jeden Fall – da gab’s keine Diskussionen – soll die neue Kita für bis zu 50 Kinder nicht Grau bleiben, sondern in einer freundlichen Farbe gestrichen werden.

Neue Einrichtung soll 2025 öffnen

Die Mädchen und Buben werden in zwei Krippen- und einer Kindergartengruppe betreut. Betrieben wird die neue Interimskita vom Kinderland Weyarn. Der Träger wird nach Fertigstellung des Neubaus die Tagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße übernehmen. Eröffnet werden soll die neue Einrichtung im Jahr 2025.

