5000 Euro Schaden im Kreisverkehr

5000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Kreisverkehr der B 11 in Geretsried entstanden. Eine Audifahrerin hatte einen Seat übersehen.

Geretsried - Einen vorfahrtsberechtigten Seat hat eine Audi-Fahrerin übersehen, als sie am Montagmorgen von der B 11 an der Einmündung zur Staatsstraße 2369 in den Kreisverkehr einbog. Bei dem Zusammenstoß gegen 6.20 Uhr entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, berichtet die Polizei. Die Audi-Fahrerin, eine 48-Jährige aus Geretsried, und die Seat-Fahrerin, eine 58-Jährige, ebenfalls aus Geretsried, blieben unverletzt. sw

