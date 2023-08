5G-Netz ausgebaut: O2 nimmt neuen Standort an der Adalbert-Stifter-Straße in Betrieb

Von: Elena Royer

Teilen

Hoch hinaus: Auf dem Telekom-Gebäude an der Adalbert-Stifter-Straße hat O2 Telefónica einen neuen 5G-Standort in Betrieb genommen. Weitere Standorte sollen folgen Kostenlose SIM-Karte © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Unternehmen O2 nimmt einen neuen 5G-Standort auf dem Telekom-Gebäude an der Adalbert-Stifter-Straße in Betrieb. Interessierte können das Netz gratis testen.

Geretsried – Trotz Widerstands im Landkreis hält die 5G-Technologie immer mehr Einzug. In Geretsried hat der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica kürzlich einen neuen 5G-Standort an der Adalbert-Stifter-Straße in Betrieb genommen. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

5G in Geretsried: Weitere Standorte sollen folgen

Mit 5G würden O2-Kunde in Geretsried ab jetzt von höheren Downloadgeschwindigkeiten und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung profitieren, heißt es in der Mitteilung. Der neu in Betrieb genommene Standort befindet sich an der Adalbert-Stifter-Straße 44, wie Marianne Hagl vom Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Anfrage mitteilt. „Es handelt sich um das Telekom-Gebäude“, so Hagl, ein bereits bestehender Mobilfunkstandort. Wie Telefónica schreibt, bilde der neu in Betrieb genommene Standort für den weiteren Ausbau die optimale Grundlage. In Geretsried würden weitere Standorte im Zuge der laufenden 5G-Ausbauoffensive folgen. Wie Hagl erklärt, bedarf die Erweiterung von vorhandenen Mobilfunkstandorten keiner Genehmigung durch die Kommune. „Lediglich bei zusätzlichen Standorten hätte die Stadt gewisse Einflussmöglichkeiten.“ Bei einer Erweiterung müsse lediglich über die geplante Inbetriebnahme informiert werden.

5G sei der Mobilfunkstandard der Zukunft, so Telefónica. Als „Turbo der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland“ bezeichnet Markus Haas, CEO von O2 Telefónica Deutschland, laut Mitteilung die Technologie.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Testen mit kostenloser SIM-Karte möglich

Doch was bedeutet der neue 5G-Standort für die Bürger? O2-Kunden können dadurch ab sofort 5G vor Ort nutzen, schreibt Telefónica. Nötig seien dafür ein 5G-fähiges Smartphone und ein 5G-fähiger Mobilfunktarif. Wer Interesse hat, könne das neu ausgebaute O2-Mobilfunknetz vor Ort inklusive 5G für 30 Tage unverbindlich testen. Mit der SIM-Karte, die online gratis erhältlich ist, entstünden innerhalb Deutschlands fürs Telefonieren ins Festnetz sowie auf Mobilfunknummern keine Kosten. Auch das mobile Surfen sei kostenlos, schreibt das Unternehmen. 30 Tage nach Aktivierung der Testkarte laufe der Mobilfunkvertrag laut Mitteilung automatisch aus.

Technologie ist nicht unumstritten

Doch die Technologie ist nicht unumstritten. Wie steht die Stadt zum 5G-Ausbau? „Der Stadt ist bewusst, dass die Netzkapazität und die Netzabdeckung in Deutschland noch ausbaufähig sind“, erklärt Hagl. „Die Zahl der Nutzer und auch die Menge der Nutzung von Mobilfunknetzen nimmt immer noch jährlich zu. Anwendungen wie Streaming, Messenger-Dienste und Video Calls sind sehr datenintensiv.“ Gleichzeitig bestünde seitens der Bevölkerung zum Teil auch eine gewisse Reserviertheit beim Aufstellen von Mobilfunkmasten. „In diesem Spannungsfeld bewegt sich permanent die Stadt. Insofern werden seitens der Stadt nicht aktiv mögliche Standorte angeboten.“ red/oy

Info: Die Gratis-SIM-Karte zum Testen kann im Internet unter www.o2online.de/e-shop bestellt werden.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.