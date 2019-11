60-minütige Herausforderung für den ESC

Geretsrieder River Rats wollen im Derby in Miesbach von Anfang an Paroli bieten

Geretsried – Bereits Anfang der Woche hatte sich die Hoffnung von Sebastian Wanner zerschlagen, mit dem Geretsrieder Eishockeyteam endlich wieder im Heinz-Schneider-Stadion trainieren zu können. „Ich war am Donnerstag vor Ort. Am Eis wird’s nicht scheitern, aber rundherum sind noch einige Dinge zu erledigen“, berichtet der ESC-Trainer. So blieb den River Rats wieder nichts anderes übrig, als eine „Nachtschicht in Bad Tölz“ einzulegen. Mehr Trainingstermine waren nicht aufzutreiben. „Nicht gerade optimal“, stellt Wanner vor dem Derby an diesem Freitag um 19.30 Uhr beim TEV Miesbach fest. Die momentan zweitplatzierten Hausherren seien das beste, weil das am ausgeglichensten besetzte Team der Bayernliga. „Sie haben laut Statistik den besten Torhüter, den besten Vorlagengeber und den besten Torjäger“, betont der 42-Jährige.

Tatsächlich hat sein Pendant Peter Kathan jun. mit den reaktivierten Thomas Schenkel und Beppo Frank sowie Maximilian Hüsken (aus Geretsried) und Franz Mangold (aus Sonthofen) eine Reihe ehemaliger Tölzer Löwen zur Verfügung. Und die Tschechen Filip Kokoska und Bohumil Slavicek sind mit 30 und 28 Punkten ganz vorne in der Scorerwertung. Zuletzt gewannen die Miesbacher in Passau (6:3) und gegen Bad Kissingen (3:2).

„Das wird eine große Herausforderung für uns werden, und das über die gesamten 60 Minuten“, warnt Wanner. Wichtig werde sein, dass sein Team das eigene Tor gut verteidige. „Und dass wir vom ersten Bully weg gleich auf Betriebstemperatur sind“, fordert der ESC-Coach. Aus zwei Gründen ist ihm nicht bange vor dem Auftritt in Miesbach. „Wir werden auch diesmal unsere Chancen bekommen, und die müssen wir auch nutzen“, setzt der 42-Jährige unter anderem auf den wieder erstarkten Ondrej Horvath. Und lautstarke Unterstützung erhofft er sich auch von den Rängen. Wanner: „Miesbach hat vergleichsweise wenig Zuschauer. Wenn viele von unseren Fans mitfahren, können wir die Partie zu einer Art Heimspiel machen.“ tw

River Rats Geretsried

Albanese, Morczinietz – Stava, Englbrecht, Fuchs, Jorde, Tauber, Rieger, L. Rizzo – Strobl, Horvath, Berger, May, S. Rizzo, Reiter, Hölzl, Bursch.