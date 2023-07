70 Jahre Tennisclub – Vom elitären Spiel zum geselligen Hobby für alle

Teilen

Adrett und ganz in Weiß, wie es damals Vorschrift war: Dieses Foto einer Damenmannschaft aus der Blütezeit des Tennissports hängt im Clubraum des TCG. Es zeigt (oben von links) Heide Grünpeter und Erika Immertreu, (Mitte von links) Geli Pelz, Ursel Riedinger, Christl Buchhierl und Charlotte Pfeffer sowie (sitzend) Gerda Graf. © TC Geretsried

Seit 70 Jahren gibt es den Tennisclub Geretsried. Der Verein hat 380 Mitglieder. Dennoch fühlt sich das Vereinsleben auf dem Gelände so familiär an, als ob jeder jeden kennen würde.

Geretsried – Die Jüngsten, die zu Punktspielen antreten, sind zehn Jahre alt, der älteste Aktive ist über 80. Axel Freitel (52), Vorsitzender des Tennisclubs Geretsried (TCG), schwärmt von der Einzigartigkeit des Sports: „Das ist das Schöne am Tennis, dass man es bis ins hohe Alter ausüben kann. Als Seniorin oder Senior macht man mit Technik wett, was man als Jugendlicher noch erlaufen muss“, sagt er und lacht. Der Clubchef hat Grund zur Freude, der Verein feiert diesen Samstag 70-jähriges Bestehen.

70 Jahre Tennisclub – Vom elitären Spiel zum geselligen Hobby für alle

Der Tennisclub Geretsried hat derzeit 380 Mitglieder, und dennoch fühlt sich das Vereinsleben auf dem Gelände am Isardamm so familiär an, als ob jeder jeden kennen würde. Am frühen Abend trudeln etliche Freizeitsportler ein. Man hat sich per Telefon oder – mittlerweile üblicher – per WhatsApp mit seinem Partner verabredet. Ist viel los auf den zehn Sandplätzen, schließen sich Paare zum Doppel zusammen. Alle sind per Du. Schon lange muss man nicht mehr ganz in Weiß erscheinen. Das ist heute nur noch beim prestigeträchtigen Turnier in Wimbledon Vorschrift.

Gründer waren Unternehmer

Lange war Tennis eine elitäre Freizeitbeschäftigung. 1500 Mark hat die Aufnahmegebühr zu Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf betragen, erinnert sich Christian Grothe, langjähriges Mitglied und ehemaliger zweiter Vorsitzender. Damals, in den 1990er Jahren, erreichte der Club seinen Mitgliederhöchststand mit 400 Spielern. Nach einer schwächeren Phase mit teils nur noch knapp über 200 Mitgliedern erfreut sich der (nicht mehr) weiße Sport seit einigen Jahren wieder großer Beliebtheit. Der Jahresbeitrag von 230 Euro habe nichts Elitäres mehr, meint Vize-Vorsitzender Ralf Schellpfeffer.

Er kehrte nach einer längeren Pause aus beruflichen und privaten Gründen zum Tennis zurück und erzählt: „Seit zwölf Jahren sind meine Frau Heidi und ich wieder voll dabei. Wir lieben den schnellen, spannenden und kontaktlosen Ballsport, der auch weniger verletzungsträchtig ist.“ Das Ehepaar schätzt die Geselligkeit unter den Mitgliedern im TCG.

Mit zwei Sandplätzen begann Spielbetrieb

Der Club wurde am 8. Juni 1953 von Hans Freiherr von Wallbrunn als erstem Vorsitzenden, Wolfgang Schumann, Heinz Lorenz, Erwin Zinnecker, Dr. Toni Platiel, Franz Füger und Alfred Franz gegründet. Alten Geretsriedern verraten die Namen, dass es sich überwiegend um Unternehmer handelte. Sie wandten sich mit der Bitte um ein Grundstück an die Stadt, die ihnen das herrlich gelegene Areal zwischen Wald und Isar gegenüber der Chemiefirma Böhme (heute Pulcra) verkaufte. Mit zwei Sandplätzen begann der Spielbetrieb, 1954 wurde das Clubhaus gebaut – alles auf Kosten des Vereins. 1955 erwarb dieser knapp 5000 Quadratmeter dazu und baute Platz drei und vier. Es folgten noch drei weitere Courts und zum ersten Mal brauchten Interessenten 1965 zwei Bürgen, um aufgenommen zu werden. „Das gibt’s natürlich heute nicht mehr“, sagt Ralf Schellpfeffer.

Der TCG bleibt ein Ort, an dem Jung und Alt, Neueinsteiger und erfahrene Spieler gleichermaßen willkommen sind.

1966 trat der Club dem Isartalverein einen zwei Meter breiten Streifen an der Isar als Wanderweg ab, nachdem der Isartalverein das Hochufer nach einem Hochwasser neu befestigt hatte. 1969 standen den rund 300 Tennisbegeisterten zehn Freiplätze zur Verfügung, die Terrasse vor dem Clubheim wurde erweitert und überdacht. Sogar eine Tragkraft-Halle besaß der TCG einmal (1975); sie stand auf Platz eins und zwei.

Drei Jahre später wurde sie wieder aufgegeben. Manche Mitglieder würden sich wieder eine Halle für den Winter und bei schlechtem Wetter wünschen, sagt Axel Freitel. Doch die Mehrheit habe sich zuletzt aus Kostengründen dafür entschieden, die Idee auf Eis zu legen. Mit dem Beitritt erwirbt jedes Mitglied zugleich einen Anteil am TCG. Entscheidungen werden demokratisch getroffen.

Kluger Schachzug löst Schwarzbau-Problem

Im Jahr 1979 fand der Umbau des Clubheims in Eigenleistung statt. Diese Aktion brachte den Sportlern allerdings Ärger mit dem Landratsamt ein, das einen Schwarzbau darin sah und zudem die Nähe zum Isarhochufer für gefährlich hielt. Die Sicherung des Ufers hätte sich der Verein nicht leisten können. Erst 2017 erhielt er nach 38 Jahren rückwirkend die Baugenehmigung für die Erweiterung. Zu verdanken war das einem geschickten Schachzug des damaligen, mittlerweile verstorbenen Clubchefs Klaus Köhler.

Sanierung: Im Jahr 2018 wurden die Spielfelder neu hergerichtet. © TC Geretsried

Der Club vermachte zwei Grundstücksstreifen oberhalb der Isar, auf denen der Wanderweg München-Venedig verläuft, der Stadt Geretsried und dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Die Stadt erklärte sich bereit, die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Die Sicherung des Hochufers war somit nicht nur im Interesse des Vereins, sondern im Interesse der Öffentlichkeit. Ergo bezahlte das Wasserwirtschaftsamt die Maßnahme.

Die sportlichen Erfolge des TCG können sich sehen lassen. Er verfügt über 16 gemeldete Teams: ein Bambini-Team, zwei Mixed-Mannschaften, vier Damen- und neun Herrenteams. Die Herren 30 spielen in der Landesliga, die Damen 65 sogar in der Bayernliga.

Anlage an der Isar: Zehn Sandplätze gehören zum Areal des Tennisclubs Geretsried. © TC Geretsried

Der Tennisclub legt großen Wert auf die Förderung des Nachwuchses und arbeitet eng mit dem externen Partner „Ballkonzept“ zusammen, der den jungen Spielern Vor- und Rückhand, Aufschlag und Volley beibringt. Pläne hat der Tennisclub – der größte im Landkreis – in seinem Jubiläumsjahr einige. Ralf Schellpfeffer kann sich vorstellen, einen Padel-Tennis-Platz einzurichten. Weitere Flutlichtplätze zu den zwei bestehenden und eventuell doch irgendwann einmal eine Halle stehen auf der Wunschliste.

Verein sucht engagierten Wirt

Aktuell steht ein dringendes Anliegen an erster Stelle: Der TCG sucht einen engagierten Wirt, um die gemütliche Terrasse und den kleinen Biergarten wieder zum Leben zu erwecken. In 70 Jahren hat der Tennisclub Geretsried nicht nur sportliche Erfolge gefeiert, sondern auch eine starke Gemeinschaft aufgebaut. Die Vereinsmitglieder eint die Begeisterung für Tennis, aber noch viel mehr verbindet sie die Freundschaft. Axel Freitel sagt: „Der TCG bleibt ein Ort, an dem Jung und Alt, Neueinsteiger und erfahrene Spieler gleichermaßen willkommen sind und ihre gemeinsame Leidenschaft für Tennis teilen können.“

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.