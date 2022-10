770 neue Wohnungen in Geretsried: „OPUS.G“ schreitet voran - und trotzt vielen Widrigkeiten

Von: Doris Schmid

Sieben Kräne drehen sich über der Großbaustelle an der Banater Straße. In drei Abschnitten werden dort insgesamt 770 Wohnungen gebaut. © Hermsdorf-Hiss

Ein neues Quartier mit 770 Wohnungen, Kindergarten und inklusiver Wohngruppe wird derzeit gebaut. An der Großbaustelle merkt man nichts von der schwierigen Lage.

Geretsried – Die Gerüste sind weg, der Innenausbau läuft: Die Arbeiten auf der Baustelle in der „Neuen Mitte“ nähern sich langsam ihrem Ende. Die nächste Großbaustelle in Geretsried ist dank sieben großer Kräne nicht zu übersehen. Trotz einer auch für Bauunternehmen wirtschaftlich schwierigen Lage läuft dort alles nach Plan.

„OPUS.G“ heißt das neue Stadtquartier, das auf dem ehemaligen Lorenz-Areal entstehen und von der Wolfratshauser Krämmel-Unternehmensgruppe gebaut wird. Auf dem 4,7 Hektar großen Baufeld zwischen Banater Straße und Elbestraße im Ortsteil Gartenberg sollen bis 2027 insgesamt 770 Wohnungen entstehen. Kürzlich war „OPUS.G“ für seine nachhaltige Planung ausgezeichnet worden.

Baukostenexplosion, Lieferengpässe, Fachkräftemangel: Bei Großbaustelle in Geretsried zeigt sich nichts davon

Seit diesem Sommer läuft der erste Bauabschnitt. Laut Unternehmenssprecherin Verena Lothes sind die Bauarbeiten in vollem Gange. „Alles läuft nach Plan“, versichert sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Kellerdecken der zweiten Untergeschosse seien betoniert, die zugehörigen Baugruben verfüllt und die Spundwände wieder gezogen. Die Ausführung der Fundamente der Tiefgarage und Wände der ersten Untergeschosse „befindet sich in den letzten Zügen“. Infrastruktur und Sparten wie Trinkwasser, Kanal, Strom und Glasfaser werden unter der Tiefgarage untergebracht und seien im Wesentlichen fertiggestellt. Lothes: „Hier laufen zum Teil bereits die Hinterfüllungen.“ Seit vorvergangener Woche werde an der Schalung der Decken der Tiefgarage und der ersten Untergeschosse gearbeitet.

Krämmel-Gruppe baut OPUS.G: „Können all unsere Projekte weiterführen“

Ist die große Baustelle von unterbrochenen Lieferketten, Preissteigerungen bei Materialien und Fachkräftemangel betroffen? Die aktuelle politische und geopolitische Lage treffe wie viele alle anderen Branchen auch Bauunternehmen und Immobilienentwickler, räumt Lothes ein. „Aktuell können wir aber glücklicherweise alle unsere Projekte wie geplant weiterführen.“

Soweit es die Witterungsbedingungen zulassen, laufe die Baustelle über die Wintermonate weiter. Der Startschuss für den zweiten und den dritten Bauabschnitt soll im Lauf des kommenden Jahres fallen. Die geplante Fertigstellung des Gesamtprojekts hat die Krämmel-Unternehmensgruppe allerdings von Ende 2026 auf 2027 korrigiert.

Wohnen im Grünen: Einer der vier „Qualitätsbausteine“

„Parallel läuft die Ausgestaltung der vier zentralen Qualitätsbausteine Urbanes Wohnen im Grünen, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Mobilität weiter“, so die Pressesprecherin weiter. Einige Partner stehen bereits fest: die „Kindern wachsen Flügel gGmbH“ für das Haus für Kinder, die Diakonie Oberland zur Einrichtung einer inklusiven Wohngemeinschaft sowie „StadtAuto“ und „Movelo“ zur Umsetzung des angedachten Mobilitätskonzepts.

