81-Jähriger zieht Konsequenzen aus Unfall und gibt freiwillig Führerschein ab

Von: Doris Schmid

Seinen Führerschein gab der Senior freiwillig bei der Polizei ab (Symbolfoto). © Fleig / Eibner-Pressefoto/Imago

Ein Senior hat in Geretsried einen Auffahrunfall verursacht. Jetzt will der 81-Jährige seine Fahrerlaubnis freiwillig abgeben.

Geretsried – Ein Auffahrunfall mit weitreichenden Konsequenzen hat sich am Freitag gegen 17 Uhr an der Waldfriedhofskreuzung in Geretsried ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Pkw auf den Pkw eines 59-jährigen Geretsrieders auf. Dieser hatte zuvor bereits längere Zeit vor einer roten Ampel verkehrsbedingt gehalten. Die Beifahrerin des 59-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Autos entstand augenscheinlich zunächst nur ein geringer Sachschaden von wenigen hundert Euro. Die Beteiligten entschieden vor Ort, sich zunächst selbst um die Schadenregulierung zu kümmern.

Senior wirkt vor Ort sehr verwirrt

Nachdem der Senior vor Ort jedoch sehr verwirrt gewirkt hatte und offenbar keine vollständigen Personalien hatte angeben können, entschied sich der 59-Jährige etwa eine Stunde nach dem Unfall, diesen doch nachträglich polizeilich zu melden. Über die Ehegattin des 81-Jährigen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass diese ihren Mann bereits vermisste und er aufgrund gesundheitlicher Probleme eigentlich keinen Pkw führen sollte. Noch während der Suchmaßnahmen durch die Polizei Geretsried erschien der Senior glücklicherweise unverletzt an seiner Wohnanschrift.

81-Jähriger will freiwillig auf Fahrerlaubnis verzichten

Nach Rücksprache mit einer hinzugerufenen Streife entschied sich der 81-Jährige, angesichts des Vorfalls in Zukunft freiwillig auf seine Fahrerlaubnis zu verzichten. Der Senior wird sich trotzdem, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, für den Vorfall strafrechtlich verantworten müssen. Im Nachgang ergab sich ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro an den Fahrzeugen.

nej

