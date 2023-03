82-Jähriger rast in Straßensperre und flüchtet

Von: Peter Borchers

Die Geretsrieder Polizei fahndet erfolgreich nach einem Unfallflüchtigen. Ein 82-Jähriger war ungebremst in eine Straßenabsperrung gerast. © Rene Ruprecht/dpa

Ein Geretsrieder fährt mit seinem Toyota mehrere Warnleuchten und -baken um, lässt sich von einem Zeugen helfen und verschwindet dann.

Geretsried - Ein 82-jähriger Autofahrer muss sich demnächst in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten. Der Geretsrieder war am Samstag kurz vor 17 Uhr mit seinem Toyota Corolla auf der Staatsstraße 2369 von der Tattenkofener Brücke in Richtung Friedhofskreuzung in Geretsried unterwegs. Dass die Staatsstraße derzeit kurz nach der Einmündung in die Jeschkenstraße in beiden Fahrtrichtungen wegen Bauarbeiten komplett gesperrt ist, übersah der Mann offensichtlich: Er fuhr ungebremst in die beleuchtete Absperrung.

Der Geretsrieder stieg aus seinem Wagen und begutachtete den von ihm verursachten Schaden. Ein 43-jähriger Autofahrer – Zeuge des Unfalls – hielt ebenfalls an, um dem Mann zu helfen. Er stellte mit dem unverletzten Unfallverursacher die herumliegenden Warnleuchten und Baken auf und ging davon aus, der 82-Jährige würde seinen Wagen rückwärts vom Unfallort fahren und im Einmündungsbereich der Jeschkenstraße parken, um anschließend die Polizei zu informieren. Der 82-Jährige aber bedankte sich bei seinem Helfer, stieg in den seinen Toyota, fuhr vom Unfallort auf die Jeschkenstraße auf und verschwand.

Der 43-jährige Zeuge hatte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des Corolla gemerkt, wählte sofort den Notruf und übermittelte die Daten der Geretsrieder Polizei, die daraufhin eine Fahndung einleitete. Streifenbeamte trafen den Unfallverursacher schließlich in seiner Wohnung an. Der 82-jährige war sich nach eigenen Angaben nicht bewusst, dass er seinen Pflichten als Unfallverursacher nachkommen und die Polizei informieren müsse.

