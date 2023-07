Abiturfeier am Gymnasium Geretsried: Am Ende des Triathlons

Teilen

Geschafft: 94 Schülerinnen und Schüler erhielten am Freitag ihr Abiturzeugnis. © Sabine Hermsdorf-Hiss

94 Schülerinnen und Schüler des Geretsrieder Gymnasiums erhielten am Freitag ihre Abiturzeugnisse. Direktor Christoph Strödecke lobt den Jahrgang.

Geretsried – Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,15 haben 94 Schülerinnen und Schüler am Geretsrieder Gymnasium ihr Abitur abgelegt. Zwei Mädchen – Caroline Rumpff und Hannah Lehmacher – erzielten jeweils die Traumnote 1,0. Neunmal wurde eine 1,1 bis 1,5 vergeben. Dieses erfreuliche Ergebnis gab Direktor Christoph Strödecke am Freitag bei der Abiturfeier in der Turnhalle bekannt. Doch nicht nur die Leistungen seiner Schützlinge – er hat sie seit der fünften Klasse begleitet – überzeugten den Schulleiter. Es waren vor allem die Vielfalt an Talenten und das persönliche Engagement des Jahrgangs, das ihn beeindruckte. So wird ihm vieles in Erinnerung bleiben, einiges wird sogar dauerhaft sichtbar sein.

Sichtbare Erinnerungen: Schulgarten und Mountainbike-Trail

Zu letzterem zählen der Schulgarten und der heuer vom P-Seminar angelegte Mountainbike-Trail im Pausenhof. Strödecke wird gerne zurückdenken an die freiwilligen Tutoren und Schulsanitäter, an die kulturellen Highlights wie das Musical, den Kulturabend oder das selbst geschriebene Theaterstück der Oberstufe, an ihren Einsatz für die Verwendung von Tablets ab der Mittelstufe sowie an ihre großartige Begrüßung der Fünftklässler. In zahlreichen Gesprächen jenseits von Mathe und Physik – seinen Unterrichtsfächern – hat Strödecke offenbar etwas von den Wertvorstellungen der jungen Menschen übernommen. Ihr Einsatz für den Tierschutz etwa habe seine eigene Einstellung „wesentlich verändert“, bekannte er.

Große Herausforderungen warten

Dazu passten die Worte von Geretsried Drittem Bürgermeister Gerhard Meinl. Die Gesellschaft unterstelle den jungen Erwachsenen der Generation Z gerne, sie seien desinteressiert und hätten nur ihre „Work-Life-Balance“ im Kopf, sagte Meinl. Doch diese Gruppe bilde die Ausnahme: „Keine Sorge, die Schluffis, die noch mit 30 nahe an Mamas Waschmaschine wohnen, hat’s immer gegeben, auch in anderen Generationen.“ Gleichwohl kämen auf die Abiturienten große Herausforderungen zu, Stichworte Klimawandel und Künstliche Intelligenz. Wörter wie „Bücherregal“ werde bald niemand mehr kennen. Nichtsdestotrotz – oder gerade deshalb – verschenke die Stadt Büchergutscheine an die Absolventen.

Dritter Landrat Klaus Koch lud die Jugendlichen zu einem Perspektivwechsel ein: „Reisen Sie, sehen Sie Deutschland von außen und kehren Sie mit neuem Blick zurück.“ Er wünschte ihnen vor allem Zufriedenheit für die Zukunft, denn „es macht Spaß, Leute zu treffen, die zufrieden sind“. Justine Bittner vom Elternbeirat ermutigte die jungen Frauen und Männer, möglichst viel auszuprobieren, zur Not auch einmal einen Schritt zurückzugehen.

Das Abitur gleicht einem Triathlon

Die Abiturienten Paul Ehlert und Lukas Ebner verglichen in ihrer witzigen Rede das Abitur mit einem Triathlon. Zu Beginn der Q11 sei man auf einem großen, offenen Meer getrieben, bis man allmählich merkte, dass es Zeit zu schwimmen wurde. In der Q12 hätten sich alle auf dem Fahrrad abgestrampelt wie wild. Beim Laufen, der finalen Vorbereitung auf die Prüfungen, habe jeder sein eigenes Tempo verfolgt. Nur ganz zum Schluss, als die Prüfungsbögen vor einem auf dem Tisch lagen, seien alle im Gleichschritt Richtung Ziel marschiert. „Und jetzt ist alles erschreckend schnell vorbei“, bilanzierten die beiden fast wehmütig. „Im Namen der ganzen Stufe können wir uns nur bedanken bei unseren Lehrern“, schlossen sie.

Die eingangs vom Direktor gelobten Talente des Jahrgangs, vor allem die musikalischen, kamen bei der Feier deutlich zum Ausdruck. Emilie Kühnle sang zweimal fast schon professionell. Der Kammerchor interpretierte „Don’t stop me now“ von Queen gefühlvoll, und Mark Valko sowie Paul Ehlert spielten eine moderne Version von Beethovens „Für Elise“ auf dem Klavier.

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.