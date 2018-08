Achtung: Nord-Süd-Achse in Geretsried für eine Woche dicht

Kein Durchkommen gibt es für eine Woche auf der innerstädtischen Nord-Süd-Achse. Die Richard-Wagner-Straße wird ab Montag, 3. September, komplett gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr.

Geretsried – Bereits seit einigen Tagen verlegen die Stadtwerke in der Richard-Wagner-Straße neue Leitungen (wir berichteten). Diese Arbeiten sollen nach Mitteilung der Stadtverwaltung bis kommenden Montag abgeschlossen sein. Dann beginnt die Sanierung der Fahrbahn zwischen den Einmündungen Jeschkenstraße und Steiner Ring. Dazu ist eine Teilsperrung nötig.

Von Montag, 3. September, bis voraussichtlich Montag, 10. September, wird die Richard-Wagner-Straße dann zwischen Jeschkenstraße und Steiner Ring komplett gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Fahrbahnbelag um etwa drei Zentimeter abgefräst. Diese Arbeit dauert zwei Tage. Im Anschluss wird in der Kalenderwoche 36 eine neue Asphaltschicht aufgebracht. Auch dafür sind zwei Tage angesetzt. Der Verkehr und die Buslinien werden ab Montag, 3. September, umgeleitet. Die Stadtverwaltung bittet, die Beschilderung zu beachten.

Bei der MVV-Stadtbuslinie 310 entfallen im Zeitraum der Fahrbahnsanierung die Haltestellen Verdiweg in Fahrtrichtung Erikaweg, Stein, Achenseeweg, Steiner Ring Süd und Kochelseeweg. Der MVV bittet, auf die nächstgelegenen Haltestellen Verdiweg beziehungsweise Karl-Lederer-Schule auszuweichen. Die MVV-Regionalbuslinien 370 und 378 fahren den Stadtteil Stein ebenfalls zwischen dem 3. und voraussichtlich 10. September nicht an. Wer zur Haltestelle Stein möchte, sollte auf die Haltestellen Schubertweg an der Altvaterstraße oder bei der Linie 370 (Feuerwehr) ausweichen. Die Fahrten von und nach Königsdorf sowie in der Früh und am Abend müssen großräumig umgeleitet werden. Die Haltestellen Sudetenstraße, Am Stern, Gustav-Adolf-Straße, Feuerwehrschule, Keplerweg, Feuerwehr, Schubertweg und Stein können nicht angefahren werden. Ersatzweise wird die Haltestelle „Geretsried, Stein B11“ bedient.

Bei den Regionalbuslinien 376 und 379 wirkt sich die Baumaßnahme auf die Haltestellen Stein, Schubertweg, Am Stern und Sudetenstraße aus. Der MVV bittet, auf die Stationen Waldfriedhof und Stein/B11 auszuweichen. Letztere wird ebenfalls ersatzweise bedient. sw

