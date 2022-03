Afghanische Ortskräfte in Geretsried: Viel Unterstützung bei Spendenbasar

Fleißige Helfer: Die Koordinationsstelle „Integration aktiv“ organisierte einen Spendenbasar für die afghanischen Ortskräfte in Geretsried. © TVJA

Viele Menschen haben dazu beigetragen, dass der Spendenbasar für afghanische Ortskräfte ein Erfolg geworden ist. Es warten allerdings weitere Herausforderungen.

Geretsried – Um Sachspenden zu bitten, ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Die Kleidung, Schuhe, Spielsachen und Schulsachen aber, die innerhalb von zwei Wochen kistenweise beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit abgegeben wurden, waren „in sehr guten Zustand, teilweise wurden sogar neue Stücke gespendet“, berichtet Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank. Bei einem Basar konnten sich die gut 100 Ortskräfte aus Afghanistan, die die Regierung von Oberbayern vor einigen Wochen im Übergangswohnheim an der Jahnstraße untergebracht hat, mit dem Nötigsten eindecken.

In Schichten verbrachten über 20 Helfer einen Samstag damit, die Spenden in die Aula der Mittelschule zu bringen, zu sortieren und auszulegen. Auch Impfnachweise kontrollieren und testen war pandemiebedingt angesagt. „Was mich persönlich sehr gefreut hat war, dass unter den ehrenamtlichen Helfern auch Afghanen waren, die vor vielen Jahren selbst hilfesuchend bei uns angekommen waren und jetzt mit anpacken, dolmetschen und unterstützen“, sagt Frank. Eine besonders große Hilfe sei ein 15-Jähriger gewesen, der bei einer Geretsrieder Firma arbeite, Dari und gut Deutsch spreche, ergänzt Sabine Lorenz, Integrationsbeauftragte im Stadtrat.

Afghanische Ortskräfte mehr oder weniger sich selbst überlassen

Die Ortskräfte seien sehr dankbar gewesen und hätten bewusst ausgesucht, was sie brauchen, erzählt Hannah Schreyer, Koordinationsleiterin bei „Integration aktiv“. Sie hätten Bolani, afghanische gefüllte Teigtaschen, für die Helfer mitgebracht und fleißig mit angepackt beim Auf- und Abbau. Schreyer beobachtete: „Die afghanischen Ortskräfte haben es sehr genossen, in Kontakt zu kommen.“ Insgesamt, so der Eindruck von Sabine Lorenz, sei die Stimmung bei den Menschen aber nicht gut. „Es sind alle ziemlich frustriert“, berichtet die Stadträtin.

Eine gute Auswahl an Schulranzen, Kleidung und Spielsachen kam dank der Spendenbereitschaft zusammen. Aus Afghanistan kamen vor allem Familien mit kleinen Kindern nach Geretsried. © Sabine Lorenz

Einer habe gefragt, wann er endlich ein „Briefing“ bekomme, also eine Einweisung, was er nun machen soll. Lorenz kritisiert, die Bundeswehr drücke sich weg, obwohl die Ortskräfte in Afghanistan doch für sie gearbeitet hätten. „Ich hätte erwartet, dass die Bundeswehr den Menschen unterstützend zur Seite steht“, so die CSU-Stadträtin. Stattdessen seien sie nun in einer Gegend untergebracht, in der es ohnehin keine freien Wohnungen gebe und mehr oder weniger sich selbst überlassen. „Sie können nicht mehr heim. Sie hätten es verdient, dass man sich ein wenig um sie kümmert“, so Lorenz.

„Bürgerschaftliches Engagement zeichnet Geretsried aus“

Die Stadt habe organisiert, dass alle Schulkinder nach den Faschingsferien am Unterricht teilnehmen können – dank der großen Hilfsbereitschaft sind sie dafür auch ausgestattet. Ein Problem sei aber die Betreuung der Kindergartenkinder. „Es ist kein einziger Platz frei“, erklärt Lorenz. Man könnte noch Gruppen öffnen, die Räume seien da. „Aber die Träger haben nicht das Personal.“ Dabei sei der Kindergarten so wichtig für die Mädchen und Buben, damit sie die Sprache lernen.

Apropos lernen: Der Helferkreis, der sich gerade neu aufstellt, bereitet Deutsch- und Integrationskurse sowie Hausaufgabenbetreuung für die Kinder und Berufsorientierung für die Erwachsenen vor. Weiterhin gesucht wird „ehrenamtliche Unterstützung jeder Art“, sagt Hannah Schreyer. Einige Sachspenden sind übrig geblieben. „Sie sollen Ukrainern zugutekommen“, sagt Lorenz. Weiterhin benötigt werden für die afghanischen Ortskräfte Laptops und Fahrräder, ergänzt Schreyer.

Die drei Frauen sind überwältigt von der Mitmenschlichkeit, Spenden- und Hilfsbereitschaft. „Was Geretsried immer ausgezeichnet hat, ist das unendliche bürgerschaftliche Engagement“, sagt Lorenz. Das Miteinander der Organisationen funktioniert. Die Stadträtin lobt explizit die Zusammenarbeit von „Integration aktiv“, „Hilfe von Mensch zu Mensch“, Arbeiterwohlfahrt, Caritas und BRK. „Es kam für alle überraschend, aber wir helfen zusammen.“

Info

Wer Hilfe anbieten möchte, schickt eine E-Mail an helferkreis@jugendarbeit-geretsried.de

