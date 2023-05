Ministerbesuch

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besucht das Geretsrieder Zentrum. Er ist angetan von den vielen Neuerungen auf dem Karl-Lederer-Platz.

Geretsried – Auf dem Karl-Lederer-Platz toben am Donnerstagnachmittag Kinder mit Hockeyschlägern, ein Bagger fährt über die Egerlandstraße. Und dazwischen steht Huber Aiwanger, wird von Passanten fotografiert und schaut sich alles interessiert an. Der Wirtschaftsminister lässt sich beim Besuch in Geretsried zeigen, wie sich die Neue Mitte entwickelt hat. Die Neubauten, das Ladenkonzept, die Tiefgarage, sogar die Platzierung von Sitzbänken lässt sich der Freie-Wähler-Politiker von Rathauschef Michael Müller (CSU) erklären – und bringt gleich neue Ideen ein. Schattige Bänke zwischen Sparkassen-Turm und Café Waldmann könnten das Areal beleben, findet der Vize-Ministerpräsident.

Aiwanger erkundet Neue Mitte auf Stelzen - Neubauten, Ladenkonzept und Garage überzeugen

Beim kurzen Rundgang bekräftigt Bürgermeister Müller, dass durch die Neueröffnungen von Aldi und Rossmann die Frequenz im Zentrum steigen soll. Lebensmittel- und Drogeriegeschäfte seien nämlich anders als viele Fachgeschäfte unabhängig vom Online-Handel. Als „Rückgrat einer Innenstadt“ bezeichnet Müller das. „Die Leute gehen noch zum Metzger oder Bäcker im Ort“, stimmt der Minister zu.

Wirtschaftsminister in Geretsried: Er kauft Bücher, plaudert mit Familien und schaut sich das Zentrum an

Voraussetzung sei, dass die Geschäfte gut zu erreichen sind. Deshalb gefällt Aiwanger, dass der ganze Platz von einer Tiefgarage unterhöhlt ist. „Wenn die attraktiv ist, wird sie auch angenommen.“ Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank (Freie Wähler) meint, sie kenne keine Garage, die so gut beleuchtet sei und so komfortable Stellplätze biete. Ein Vorteil: Der Platz ist dadurch verkehrsberuhigt. Das erhöht die Aufenthaltsqualität im Zentrum.

Wie viele Menschen das schätzen, zeigt sich am Donnerstagnachmittag. Familien, Kinder und Pärchen genießen den Schatten auf den Bänken. Aiwanger plaudert mit einer jungen Mutter, die neben der Dialog-Skulptur sitzt. Er sieht die Spielangebote des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit, der die großen Plätze in der Stadt damit belebt. Umringt von Fotografen, stolziert Aiwanger selbst auf Stelzen über den Platz. Danach kauft er in der Buchhandlung zwei Bücher für seine Kinder, während das Gefolge aus Ministerium und Rathaus geduldig wartet.

Belebung der Geretsrieder Innenstadt überzeugt Hubert Aiwanger

„Man sieht, dass sich die Stadt viele Gedanken gemacht hat“, sagt Aiwanger nach dem offiziellen Termin. „Hier wird nichts dem Zufall überlassen.“ Die Belebung der Geretsrieder Innenstadt samt großflächigen Neubauten sei „zum Erfolg verdammt“. Rathauschef Müller schmunzelt. Die Kinder spielen derweil weiter Hockey, ohne dass berühmte Stelzenläufer durchs Feld spazieren.

