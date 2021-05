Aldi in Geretsried: Ausschuss sagt Nein zu Erweiterung

Noch in diesem Jahr soll aus der Corona-Schnelltest-Station an der Sudetenstraße eine Aldi-Filiale werden.

Neue Filiale an der Sudetenstraße

von Doris Schmid schließen

Geretsried bekommt eine zweite Aldi-Filiale: Sie soll noch in diesem Jahr an der Sudetenstraße eröffnen. Dort ist derzeit eine Corona-Schnelltest-Station beheimatet.

Geretsried – Noch in diesem Jahr will der Discounter Aldi eine zweite Filiale in Geretsried eröffnen. Entstehen soll sie im ehemaligen Netto-Markt an der Sudetenstraße, in dem derzeit eine Corona-Schnelltest-Station untergebracht ist (wir berichteten). Weil Aldi die Fläche dort erweitern will, beschäftigte sich der Bauausschuss des Stadtrats mit dem Thema.

Das Gebäude liegt im Gewerbegebiet, in dem Einzelhandel mit Artikeln der Nahversorgung eigentlich nicht gestattet ist. Aber das Haus hat Bestandsschutz, und das gilt auch für die Nutzung als Lebensmittelmarkt. Aldi möchte die bestehende, rund 800 Quadratmeter große Fläche um ein Lager (139 Quadratmeter), um einen Pfandraum (39 Quadratmeter) und einen Windfang (30 Quadratmeter) vergrößern. Die Ausschussmitglieder verweigerten jedoch das gemeindliche Einvernehmen mehrheitlich. „Das hat Aldi doch genau gewusst“, sagte Stadtrat Ewald Kailberth (CSU). „Wir sollten hier nicht nachgeben“, meinte sein Fraktionskollege Franz Wirtensohn. Patrik Kohlert von der Geretsrieder Liste schloss sich an. Stadtbaurat Rainer Goldstein ergänzte, dass man gerade dabei sei, den Bebauungsplan und Bestandsgenehmigungen zu überprüfen. Denn der Plan schließe auch den künftigen S7-Endbahnhof ein. nej

