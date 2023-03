Aldi und Rossmann eröffnen ihr neuen Läden im Geretsrieder Zentrum

Von: Doris Schmid

Durchschnitten das rote Band: (vorne v. li.) Bürgermeister Michael Müller, Aldi-Süd-Geschäftsführer Lars Linscheid, BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig und Rossmann-Bezirksleiter Alexander Fischer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Punkt 8 Uhr öffneten sich am Donnerstag die Schiebetüren von Aldi und Rossmann an der Egerlandstraße. Benachbarte Händler feierten die Eröffnung mit.

Geretsried – Der Discounter und der Drogeriemarkt haben im Neubau BGZ2 der Baugenossenschaft Geretsried (BG) an der Egerlandstraße ihre Filialen eröffnet. Parken können Kunden in der erweiterten Tiefgarage, in der jetzt insgesamt 217 öffentliche Stellplätze zur Verfügung stehen. Dort gibt es nun auch ein öffentliches WC.

Hell und großzügig: Der zweite und größere Teil der Tiefgarage unter der Egerlandstraße bietet 135 öffentliche Stellplätze. Insgesamt sind es 217. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bürgermeister Michael Müller, Aldi-Süd-Geschäftsführer Lars Linscheid, BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig und Rossmann-Bezirksleiter Alexander Fischer durchschnitten zur Eröffnung am frühen Morgen gemeinsam ein rotes Band. In seiner kurzen Rede dankte Bürgermeister Müller der Baugenossenschaft für ihren Mut, den Altbestand durch einen modernen Neubau mit Wohnungen und Geschäftszeile zu ersetzen. Ebenso bedankte er sich bei den beiden großen gewerblichen Mietern Rossmann und Aldi, die „mit ihrem Angebot die Neue Mitte beleben“.

Ebenerdig und direkt per Aufzug erreichbar

Die Rossmann-Filiale zog vom Karl-Lederer-Platz an die Egerlandstraße. Sie ist nun um einiges größer und moderner. Neben normalen Kassen gibt es in dem Drogeriemarkt auch Terminals, an denen Kunden ihre Waren selbst scannen und bargeldlos bezahlen können. Genau gegenüber befindet sich der Eingang des Aldi. Wie berichtet wurde die Filiale von der Banater Straße ins Zentrum verlegt. Der Lebensmitteldiscounter bietet knapp 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche und ist neben dem ebenerdigen Zugang direkt per Aufzug aus der Tiefgarage erreichbar.

Normalerweise könnten Aldi-Kunden ihr Auto direkt vor dem Eingang abstellen, ergänzte Christoph Zeller, Leiter Filialentwicklung bei Aldi Süd. Aufgrund der perfekten Lage der Aufzüge im BGZ2 würden die Kunden in Geretsried „direkt in den Aldi reinfallen“, so Zeller, der sich beeindruckt zeigte von der Parkgarage, die „wahnsinnig hell und offen“ und zudem mit breiten Stellflächen ausgestattet sei.

Barrierefreie öffentliche Toilette in der Tiefgarage

Neben Gelting und dem Neuen Platz gibt es jetzt auch im Stadtzentrum eine barrierefreie öffentliche Toilette. Sie befindet sich in der Tiefgarage neben den Aufzügen und dem Treppenhaus. Damit habe man einen lange bestehenden Mangel beseitigt, sagte der Bürgermeister. Die Toilettenanlage – sie wird von der Stadt betrieben – ist zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet. Die Nutzung ist kostenlos. Städtebaulich sei das so gut gelöst, meinte Selig. Und: Aufgrund der Lage im Untergeschoss sei die Anlage immer frostsicher.

Gastrofläche im Erdgeschoss: Noch immer wird ein Wirt gesucht Die Gewerbeeinheiten im BGZ2 sind vermietet. Für die Gastronomie wird immer noch ein Pächter gesucht. Wie berichtet ist die Baugenossenschaft schon länger auf der Suche nach einem Betreiber – dabei war schon einmal ein Pachtvertrag geschlossen worden. Das berichtete BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig unserer Zeitung im November 2021. „Es sind Leute aus Geretsried, die bereits in anderen Städten Erfahrungen gesammelt haben“, sagte er damals während eines Baustellenrundgangs. Aber es habe interne Meinungsverschiedenheiten gegeben, und der Vertrag sei einvernehmlich aufgelöst worden.

Im Sommer 2022 führte die BG laut Selig mit „zwei sehr interessanten potenziellen Pächtern intensive Gespräche“. Doch auch daraus wurde nichts. „Die bisherigen Vertragsverhandlungen haben leider nicht zum Abschluss eines Pachtvertrags geführt, weshalb wir wieder einen Pächter suchen“, so Selig. Viele Interessenten habe man ablehnen müssen, da man neben dem Café Waldmann, das sich im BGZ befindet, kein weiteres Café am Platz haben wollte. „Die neue Gastronomie soll das vorhandene Angebot im Zentrum erweitern und nicht kopieren.“ Selig betont, dass die Baugenossenschaft einen Präsenz-Gastronomen und keinen Lieferdienst sucht, der vor allem auch abends und am Wochenende geöffnet hat und neben Getränken warme Speisen anbietet. Die Fläche im Erdgeschoss ist 280 Quadratmeter groß. Sie bietet Raum für 80 Sitzplätze. Dazu kommt noch ein Außenbereich.

Im BGZ2 gibt es auch drei kleinere Ladeneinheiten. An ihren alten Standort zurückgekehrt ist Katrin Stirl. Sie musste vor ein paar Jahren Platz machen für die Baustelle an der Egerlandstraße und fand am Karl-Lederer-Platz ein Ausweichquartier. Am 1. März eröffnete sie in einem der Mikro-Shops ihren Lotto- und Tabakladen. „Es muss sich noch ein bisschen einlaufen“, sagt die Geschäftsfrau mit Blick auf ein paar Telekommunikationsprobleme. „Aber das wird schon“, gibt sie sich zuversichtlich.

Mode für die Damenwelt: Liliana Wellmann ist mit ihrer Boutique „Elegante“ von der Egerlandstraße 77 ins BGZ2 umgezogen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ihre Nachbarin ist Liliana Wellmann. Auch sie verlagerte ihren Laden zum 1. März ins BGZ2. In ihrer Boutique verkauft sie Damenmode in den Größen 34 bis 54 aus Italien, Frankreich und Deutschland zu „normalen Preisen“, wie sie sagt. Auch Schuhe, Handtaschen und Modeschmuck gibt es. „Mir ist Qualität sehr wichtig“, betont Wellmann. Die Kleidung an den Ständern sei aus Baumwolle, Viskose und Seide. Die Einzelhändlerin freut sich über ihren neuen Standort: „Die Größe ist perfekt für mich.“

Zwei Nagelstudios sollen folgen

In der Passage zum Amselweg hin wird laut Selig am 21. März ein Nagelstudio eröffnen. Auch an der Egerlandstraße neben der Sparkasse soll ein Nagelstudio einziehen. Die Eröffnung von Aldi und Rossmann feiern einige benachbarte Mitgliedsbetriebe des Einzelhandels- und Dienstleistungsverein ProCit Geretsried mit besonderen Willkommensangeboten mit. Unter dem Motto „Blumen statt Baustaub“ werden noch bis Samstag an Kunden Veilchen verschenkt.

