Alkohol hinterm Steuer: Polizei verschärft B11-Kontrollen - und zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Von: Peter Borchers

Achtung Polizei-Kontrolle: An der B11 kontrollierten Beamte mehrere Fahrzeuge © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in Geretsried viele Kontrollen durchgeführt. Ihr Ziel: Menschen, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer sitzen.

Geretsried – Anlässlich eines vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd koordinierten Schwerpunkt-Kontrolltags nahm die Polizei am Donnerstagabend auf der B11 bei Geretsried über mehrere Stunden stationär Stichproben vor. „Das Hauptaugenmerk legten die Einsatzkräfte dabei auf Fahrzeugführer unter Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss“, so eine Sprecherin der Geretsrieder Inspektion. Denn ein Blick in die Verkehrsunfallstatistik offenbare, dass Verkehrsunfälle, bei denen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln standen, im hiesigen Dienstbereich zugenommen haben.

Alkohol und Drogen hinterm Steuer: Polizei verschärft Kontrollen an der B11

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Polizei bei zwei ähnlichen Aktionen in Geretsried mehrere Verstöße registriert und geahndet. Mit dieser erneuten Kontrolle wollten die Beamten „das Dunkelfeld, insbesondere von Fahrzeugführern, welche unter Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss standen, aber auch von anderen Straftaten und Verstößen, durch zielgerichtete Verkehrskontrollen weiter aufhellen“, heißt es in dem Einsatzbericht.

1,6 Promille: BMW-Fahrer ist angetrunken auf der B11 unterwegs

Die Bilanz der rund vierstündigen Aktion: Unter den rund 40 kontrollierten Fahrzeugführer befand sich ein offensichtlich angetrunkener Autofahrer. Während der Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass der 47-jährige Geretsrieder stark nach Alkohol roch. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von knapp 1,6 Promille. Die Beamten untersagten dem BMW-Fahrer die Weiterfahrt und stellten dessen Führerschein sicher. Außerdem musste sich der Geretsrieder anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Den 47-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Verhütung und Unterbindung der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss sowie die konsequente Ahndung und Verfolgung entsprechender Verstöße sei Zweck der Kontrolle gewesen, so die Polizeisprecherin.